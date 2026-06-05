เอเซอร์เปิดไลน์อัป Copilot+ PC ปี 2026 แท็กทีม Swift และ Aspire ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ไทเป (29 พฤษภาคม 2026) เอเซอร์ (Acer) เปิดไลน์อัป Copilot+ PC ปี 2026 ครอบคลุมตั้งแต่โน้ตบุ๊กตระกูล Swift ที่เน้นความบางเบาและพลัง AI ระดับพรีเมียม ไปจนถึงตระกูล Aspire ทั้งโน้ตบุ๊กและ All-in-One ตอบโจทย์ตั้งแต่นักเรียน ผู้ใช้งานทั่วไป ไปจนถึงครีเอเตอร์มืออาชีพ ทุกรุ่นเป็น Windows 11 Copilot+ PC มาพร้อม NPU และเครื่องมือ AI จากเอเซอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน
Swift – เครื่องบางเบา พรีเมียม สำหรับสาย AI ตัวจริง
ไฮไลต์ของตระกูล Swift ปีนี้คือดีไซน์พับได้ (Convertible) ครั้งแรกกับ Acer Swift Spin 14 AI ใช้บานพับ 360 องศา เปลี่ยนการใช้งานได้ 4 โหมด ได้แก่ โหมดโน้ตบุ๊ก โหมดนำเสนอ โหมดแชร์หน้าจอ และโหมดแท็บเล็ตสำหรับวาดภาพหรือจดโน้ต มาพร้อมหน้าจอ IPS WUXGA ขนาด 14 นิ้ว รีเฟรชเรต 120 Hz รองรับปากกา Acer Active Stylus (Wacom AES 2.0) แรงกด 4,096 ระดับ ตอบโจทย์ทั้งงานเอกสาร พรีเซนต์ และงานครีเอทีฟในเครื่องเดียว ใช้งานได้ยืดหยุ่นทุกสถานการณ์
จุดเด่นของรุ่นนี้คือมีให้เลือก 2 เวอร์ชันชิปตามรูปแบบการใช้งาน รุ่น Swift Spin 14 AI (SFSP14-I51T) ใช้ Intel Core Ultra 9 processor 386H พร้อม NPU สูงสุด 50 TOPS (รวมพลังประมวลผลสูงสุด 100 TOPS) ตัวเครื่องอะลูมิเนียมสี Platinum Silver แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 26 ชั่วโมง รองรับงานหลากหลาย ทั้งตัดต่อ มัลติทาสก์ สตรีม และเกมเบา ๆ ส่วนรุ่น Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) ใช้ Snapdragon X2 Elite / X2 Plus เน้นพลัง AI เต็มรูปแบบ ด้วย NPU สูงสุด 80 TOPS รองรับงาน AI ยุคใหม่แบบ agentic และ multi-modal พร้อมต่อจอ 4K ได้สูงสุด 3 จอ ใช้เป็นเครื่องหลักในการทำงานได้เต็มรูปแบบ ตัวเครื่องสี Cobalt Blue น้ำหนักเบา 1.34 กก. และใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานตลอดวัน
Acer Swift Air 14 (SFA14-I31) รุ่นเริ่มต้นสายคุ้มค่าในตระกูลเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อการพกพาในชีวิตประจำวัน น้ำหนักเพียง 1.25 กก. บางเพียง 12.9 มม. ตัวเครื่องอะลูมิเนียม เลือกได้ระหว่างสี Sage Green และ Frost Blue พร้อมบานพับที่กางได้ราบ 180 องศา ขับเคลื่อนด้วย Intel Core Series 3 processors รุ่นใหม่ ให้พลังประมวลผลสูงสุด 40 TOPS และ NPU 17 TOPS รองรับการเรียนและการทำงานทั่วไปได้อย่างลื่นไหล มาพร้อมลำโพง 4 ตัว ระบบเสียง DTS Ultra ให้มิติเสียงสมจริง เหมาะทั้งการดูหนังและฟังเพลง ด้านแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 19 ชั่วโมง รองรับชาร์จเร็ว 50% ภายใน 30 นาที ใช้งานนอกบ้านได้ตลอดวัน
Aspire Laptop – ไลน์อัปเดียวจบ ตอบโจทย์ครบทุกสายงาน
สำหรับผู้ที่มองหาโน้ตบุ๊กราคาจับต้องได้ไว้ทำงานเอกสาร ท่องเว็บ หรือดูสตรีมมิง Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) คือคำตอบที่ลงตัว โดดเด่นกว่าเครื่องระดับเดียวกันด้วยขุมพลัง Snapdragon C รุ่นใหม่ ที่ดีไซน์มาให้ทำงานได้อย่าง “เย็นและเงียบสนิท” ไร้เสียงพัดลมกวนใจแม้ใช้งานต่อเนื่อง จัดเต็มด้วยสเปกครบครัน ทั้งหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วขอบบาง, RAM สูงสุด 8GB, ความจุ 512GB และ Wi-Fi 6E ยิ่งไปกว่านั้น ยังตอบโจทย์สายกรีนด้วยตัวเครื่องและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Energy Star และ EPEAT นับเป็นตัวเลือกงบประหยัดที่ใช่ สำหรับผู้ใช้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Acer Aspire X 16 AI (AX16-I71M) โน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อครีเอเตอร์โดยเฉพาะ มาพร้อมขุมพลัง Intel Core Ultra X9 ที่ให้ประสิทธิภาพ AI สูงสุดถึง 180 TOPS แรงที่สุดในไลน์อัป รองรับงาน AI และงานสร้างสรรค์หนัก ๆ ทั้งการเรนเดอร์ภาพและวิดีโอได้อย่างลื่นไหล โดดเด่นด้วยหน้าจอ 3K OLED ขนาด 16 นิ้ว ให้สีสันแม่นยำระดับ 100% DCI-P3 พร้อมคอนทราสต์ดำลึกสมจริง เสริมประสิทธิภาพด้วยกราฟิก Intel Arc และระบบระบายความร้อนพัดลมคู่ Vortex Flow ที่เงียบและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้อยู่ในดีไซน์บางเพียง 15.9 มม. น้ำหนักเบาเพียง 1.6 กก. พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานยาวนานสูงสุด 24 ชั่วโมง ให้คุณสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่ทุกที่ทุกเวลา
Acer Aspire 18 AI (A18-I71M) โน้ตบุ๊กจอใหญ่ 18 นิ้ว สำหรับใช้งานที่บ้าน เรียน และทำคอนเทนต์ ขับเคลื่อนด้วย Intel Core Ultra Series 3 processors รองรับ AI สูงสุด 100 TOPS พร้อมหน้าจอ WUXGA รีเฟรชเรต 165 Hz ขอบจอบาง ให้ภาพคมชัดและพื้นที่ใช้งานกว้างเต็มตา มาพร้อมทัชแพดขนาดใหญ่ บานพับกางได้ 180 องศา แบตเตอรี่ใช้งานยาวนานสูงสุด 22 ชั่วโมง และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 100% ที่พร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียน EPEAT Gold
Aspire All-in-One – เครื่องสเปกแรงในดีไซน์ประหยัดพื้นที่
Acer Aspire All-in-One มีให้เลือกทั้ง Aspire C27 AI หน้าจอ 27 นิ้ว และ Aspire C24 AI 23.8 นิ้ว ดีไซน์ทันสมัย ประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน เรียน และทำงานทั่วไป เลือกขุมพลังได้ตามความต้องการ ทั้งรุ่นที่ใช้ AMD Ryzen™ AI 400 Series จับคู่กราฟิกสูงสุดระดับ Radeon 880M เน้นประสิทธิภาพ AI และความลื่นไหลในการทำงานหนัก หรือรุ่นที่ใช้ Intel Core Ultra Series 3 พร้อมกราฟิก Intel เน้นประสิทธิภาพระดับพรีเมียมและการใช้พลังงานที่เหมาะสม มาพร้อมหน้าจอ FHD รีเฟรชเรตสูงสุด 144 Hz รองรับแรมสูงสุด 64 GB และขาตั้ง ErgoStand แบบใหม่ที่ปรับมุมได้ตามหลักสรีรศาสตร์ เสริมความเป็นส่วนตัวด้วยกล้อง IR 5MP ที่สามารถเก็บซ่อนตัวกล้องได้เมื่อไม่ใช้งาน พร้อมรองรับระบบจดจำใบหน้า
มาพร้อม Copilot+ PC และ AI อัจฉริยะจากเอเซอร์
จุดเด่นของไลน์อัปนี้คือทุกรุ่นมาพร้อม Copilot+ PC รองรับฟีเจอร์ AI อย่าง Click-to-Do ที่ช่วยสั่งงานตามบริบทบนหน้าจอได้ทันที เสริมด้วยโซลูชัน AI จากเอเซอร์ ทั้ง AcerSense สำหรับจัดการระบบเครื่องได้ง่าย และ Acer Intelligence Space ที่รวมฟีเจอร์ AI ไว้ในที่เดียว ช่วยให้การทำงานและการสร้างสรรค์สะดวกและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ราคาและการวางจำหน่าย
Acer Aspire X 16 AI จะวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือในเดือนสิงหาคม 2026 และในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ในเดือนกรกฎาคม 2026
Acer Aspire 18 AI จะวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือในเดือนสิงหาคม 2026 และในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ในเดือนมิถุนายน 2026
Acer Aspire C27 AI และ Acer Aspire C24 AI จะวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือในไตรมาส 3 ปี 2026, ในภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) ในเดือนกันยายน 2026 และในออสเตรเลียในไตรมาส 4 ปี 2026 (เฉพาะ Aspire C27 AI รุ่นที่ใช้ชิป Intel เท่านั้น)
รายละเอียดสเปก ราคา และความพร้อมใช้งานจะแตกต่างตามภูมิภาค ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่าย ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และราคาในการจัดจำหน่าย โปรดติดต่อสำนักงาน Acer ผ่านทาง www.acer.com