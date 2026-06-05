อุกอาจห้างดังสมุทรปราการ! วินาที "ชายปริศนา" ล็อกคอเด็ก 14 ชักมีดขู่แทง-หวังชิงทรัพย์

ระทึกกลางห้างดังสมุทรปราการ! เพจดังเปิดคลิปวงจรปิดแฉพฤติกรรมชายปริศนาสุดอุกอาจ เดินดิ่งล็อกคอเด็กชายวัย 14 ปี ลากเข้ามุมอับสายตา ก่อนชักมีดขู่แทงกรรโชกทรัพย์ นาทีชีวิตน้องฮึดสู้สะบัดตัวหนีจนต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิต ล่าสุดทีมเฉพาะกิจภาคประชาชนมุ่งหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมวอนสังคมช่วยแจ้งเบาะแสจับกุม
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เฟซบุ๊ก "เอิร์ธ กองเรือนรก" ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในที่จอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านสมุทรปราการ เผยให้เห็นพฤติกรรมชายปริศนาสวมหมวกและหน้ากากอนามัย เดินเข้ามาโอบเด็กชายวัย 14 ปี ก่อนจะพาเดินไปที่ลับตา พร้อมชักมีดมาขู่ ก่อนที่น้องจะสะบัดตัววิ่งหนี แต่ทางชายผู้ก่อเหตุยังดึงแขนเด็กชายไว้ได้ ชายผู้ก่อเหตุก็ทำท่าคล้ายจะใช้มีดแทงเด็กชาย จนเด็กชายยกมือไหว้ ชายคนดังกล่าวจึงเดินหนีไป
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "บุคคลอันตราย จี้ ชิงทรัพย์ เด็ก 14 อย่างไม่เกรงกลัว ต่อกฏหมายใด ๆ ท่านใดพบเจอบุคคลดังกล่าว แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ ขณะนี่ทีมงาน กองเรือนรกทีมเฉพาะกิจเพื่อประชาชน มุ่งหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ คน... สมควรได้รับในผลกระทำที่ตามมาครับ อย่าปล่อยให้ลอยนวล ย้ำอีกครั้งพบเจอ เบาะแสบุคคลในคลิป แจ้งเข้ามาได้เลยครับ"