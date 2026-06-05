สวยสะกดตา! อช.น้ำตกหงาว เผยความงดงามของสายน้ำและผืนป่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เผยภาพสุดอลังการของสายน้ำตกที่ไหลทะลักผ่านหน้าผาสูงชัน ท่ามกลางผืนป่าเขียวขจีที่กลับมาทรงพลังอีกครั้งในฤดูฝน สะท้อนภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางภาคใต้ที่หาชมได้ยาก
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เพจ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว Namtok Ngao" เผยภาพความงดงามธรรมชาติของสายน้ำตกที่ไหลทะลักผ่านหน้าผาสูงบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ความยิ่งใหญ่ของสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนป่าที่พวกเราร่วมพิทักษ์ รักษาไว้ ส่งต่อสู่ลูกหลาน
เมื่อสายฝนโปรยปรายลงสู่ผืนป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวก็เผยความงดงามในอีกมิติหนึ่ง สายน้ำที่ไหลผ่านหน้าผาสูงกลับมามีพลังและความยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความเขียวขจีของพรรณไม้นานาชนิดที่ได้รับการเติมเต็มจากธรรมชาติ
เบื้องหลังความงดงามเหล่านี้ คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า และแหล่งน้ำ ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการดูแลรักษา"
@downewnaja
สวยมสกกกน้ำตกหง่าว ระนอง♬ เสียงต้นฉบับ - Dow New NaJa