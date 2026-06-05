อุทาหรณ์เตือนใจผู้ปกครอง! เด็ก 12 ฟันแท้ผุหมดปาก ต้องใส่ฟันปลอมตลอดชีวิต เหตุเข้าใจผิด "แปรงฟันแล้วเลือดออก"

กลายเป็นกรณีศึกษาและอุทาหรณ์เตือนภัยด้านสุขภาพที่น่าตกใจ เมื่อทันตแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ได้แชร์คลิปวิดีโอสภาพช่องปากของคนไข้เด็กชายวัยเพียง 12 ปี ที่อยู่ในภาวะวิกฤต ฟันหน้าซึ่งเป็น "ฟันแท้" ผุรุนแรงลุกลามจนไม่สามารถบูรณะได้ ส่งผลให้เด็กต้องสูญเสียฟันแท้ชุดสุดท้ายและต้องทนใส่ "ฟันปลอม" ไปตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ช่อง TikTok "dental park clinic" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออุทาหรณ์ถึงผู้ปกครอง หลังพบเด็กวัยเพียง 12 ขวบ มีฟันผุที่รุนแรง โดยคนไข้เด็กให้เหตุผลว่า "แปรงแล้วเลือดออก" จึงไม่ยอมแปรงฟัน ทันตแพทย์จึงได้อธิบายข้อเท็จจริงที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่า อาการเลือดออกขณะแปรงฟันนั้น แท้จริงแล้วเกิดจากภาวะ "เหงือกอักเสบ" ที่สะสมจากการไม่ทำความสะอาดช่องปาก ไม่ใช่เกิดจากการแปรงฟัน
นอกจากนี้ ทันตแพทย์ยังได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากที่เด็กต้องเผชิญในอนาคต การเริ่มต้นใส่ฟันปลอมตั้งแต่อายุ 12 ปี ไปจนถึงอายุ 60-80 ปี จะต้องพบกับปัญหาฟันหลวม อาการเจ็บปวดจากการเสียดสีเมื่อขากรรไกรขยับ และต้องคอยมาพบแพทย์เพื่อปรับแก้ฟันปลอมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งไม่มีทางใช้งานได้ดีและสบายเท่ากับฟันธรรมชาติ
เบื้องหลังของเคสที่น่าสลดใจนี้ ทันตแพทย์เจ้าของคลิปได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งสะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างครอบครัว โดยระบุว่าน้องมาโรงพยาบาลกับพี่ชายต่างแม่ เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณตา ทำให้ขาดการกำกับดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิดเท่าที่ควร ความหย่อนยานเพียงเล็กน้อยที่สะสมมานาน จึงกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำลายสุขภาพของเด็กอย่างถาวร
คลิปวิดีโอดังกล่าว ถือเป็นเสียงเตือนภัยดังๆ ถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กทุกครอบครัว ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากบุตรหลาน หากพบอาการเหงือกอักเสบหรือมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ห้ามหยุดแปรง แต่ควรพาไปพบทันตแพทย์ทันที เพราะการสูญเสียฟันแท้ก่อนวัยอันควรคือบทเรียนราคาแพงที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ตลอดชีวิต