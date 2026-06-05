“บิวกิ้น” นำทีมแจกความน่ารัก ชวนทาสแมวเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องเหมียว ในงาน Me-O X Billkin Purrfect Day 2026

“มีโอ” (Me-O) ผู้นำตลาดอาหารแมว เดินหน้าสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เข้าถึงใจคนรักแมว จัดงาน “Me-O X Billkin Purrfect Day 2026” แฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่รวมทั้งความฟิน ความใกล้ชิด และไลฟ์สไตล์ของทาสแมวไว้ในงานเดียว พร้อมตอกย้ำการสานต่อบทบาทพรีเซนเตอร์ของ “บิวกิ้น” - พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ที่ยังคงครองใจแฟนคลับและคนรักแมวทุกเจเนอเรชัน โดยภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและคึกคัก ท่ามกลางโมเมนต์แห่งความสุขที่เชื่อมโยง “คน” และ “แมว” เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
นางจันทิมา ชัยวัฒนไชย รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานการตลาด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ Me-O ในการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรักแมวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งสร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เลี้ยงแมวในทุกมิติ โดยในปีนี้ เราได้ปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารแมวมีโอ ทั้งอาหารเม็ดและอาหารเปียก ให้ทันสมัย เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้น พร้อมนำผลิตภัณฑ์ยอดนิยมมาจำหน่ายและให้ทดลอง ไม่ว่าจะเป็น อาหารแมว Me-O ที่มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุล มีสูตรสำหรับแมวทุกช่วงวัย , อาหารเปียก Me-O Delite ที่ทำจากเนื้อปลาทูน่าเกรดพรีเมียม พร้อมเอาใจแมวด้วยขนมแมวหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ขนมแมวเลีย Me-O, ขนมกรุบกรอบ ขนมเม็ดกรอบสอดไส้ Yummie Bites by Me-O Crispy Pocket รวมไปถึงขนมนุ่มหนึบสอดไส้ Yummie Bites by Me-O Soft Chew ที่ผสานทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ไว้ด้วยกัน”
ดันโปรดักต์ครบ! ตอบโจทย์แมวทุกไลฟ์สไตล์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือโซนผลิตภัณฑ์ ที่ Me-O ยกทัพสินค้า “ตัวท็อป” มาให้แฟนคลับได้ทดลองและเลือกช้อปแบบครบจบในที่เดียว ได้แก่
• Me-O (อาหารเม็ดและอาหารเปียก) สูตรโภชนาการครบถ้วนและสมดุล ตอบโจทย์แมวทุกช่วงวัย
• Me-O Delite อาหารเปียกจากเนื้อปลาทูน่าเกรดพรีเมียม ชิ้นใหญ่ เนื้อแน่น ชุ่มฉ่ำโดนใจน้องเหมียว
• Me-O Creamy Treats ขนมแมวเลียยอดนิยม ที่มีรสชาติให้เลือกมากมาย พร้อมคุณประโยชน์หลากหลาย
• Me-O Cat Treats ขนมกรุบกรอบ เอาใจน้องเหมียวให้ฟินได้ระหว่างวัน
• Yummie Bites by Me-O Soft Chew ขนมแมวเม็ดนุ่ม สอดไส้ครีม ที่น้องเหมียวติดใจ
• Yummie Bites by Me-O Crispy Pocket ขนมเม็ดกรอบ สอดไส้ครีม อร่อยและมีประโยชน์ในคำเดียว
พร้อมเปิดตัว บรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ ที่ดีไซน์ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
“บิวกิ้น” แชร์มุมมองทาสแมว พร้อมแนะนำไอเท็มห้ามพลาด
ด้าน “บิวกิ้น” พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล เผยถึงความรู้สึกในการกลับมาร่วมงานครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Me-O อีกครั้ง และได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆ ในงาน Fan Meet แบบใกล้ชิดแบบนี้ บรรยากาศอบอุ่นมาก ทุกคนเต็มไปด้วยพลังบวกและความรักที่มีให้ทั้งผมและน้องแมวครับ”
ในมุมของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง บิวกิ้นมองว่า “ตอนนี้หลายคนดูแลน้องแมวเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวการเลือกอาหารที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพน้องแมวครับ อย่าง Me-O เองก็มีทั้งอาหารเม็ด อาหารเปียก และขนมให้เลือกหลากหลาย สามารถสลับหรือผสมกันได้ เพื่อเพิ่มความอร่อยและช่วยให้น้องแมวกินได้ดีขึ้น”
พร้อมป้ายยาเมนูโปรดของเหล่าน้องเหมียวว่า “อย่าง Me-O Delite จะช่วยเพิ่มความน่ากินให้มื้ออาหาร หรือ Creamy Treats ที่เป็นขนมแมวเลีย ก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้น้องแมวมีความสุขมากขึ้นในทุกวันครับ”
ช้อปก็ได้บุญ! เติมเต็มความสุขให้น้องแมว
นอกจากความสนุกภายในงาน “Me-O x Billkin Purrfect Day 2026” จากหลากหลายกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ Lucky Fan ที่เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรม “มีโอ ลุ้นโชคทอง ฟินคูณ 2 ลุ้นเจอบิวกิ้น” และแฟนคลับของบิวกิ้นได้ร่วมใช้เวลาสุดพิเศษตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม และเนรมิตพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แห่งความสนุกและความน่ารัก ด้วยโซนถ่ายภาพที่จำลองฉากจากภาพยนตร์โฆษณาชุด “มอนสเตอร์เหมียว” พร้อมมุมเช็กอินสุดครีเอทีฟที่ให้แฟนๆ ได้เก็บภาพความประทับใจแบบจุใจ รวมถึงการปรากฏตัวของ “น้องมิโอะ” มาสคอตสุดป่วนที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดทั้งงานแล้ว
ในปีนี้ Me-O ยังชวนร่วมทำดีผ่านกิจกรรมบริจาคอาหารแมวให้บ้านสงเคราะห์สัตว์ถึง 5 แห่ง เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานหรือผ่านช่องทางออนไลน์ ก็สามารถร่วมส่งต่อความอิ่มท้องให้กับน้องแมวที่ขาดแคลนได้ทันที
งาน “Me-O X Billkin Purrfect Day 2026” จึงไม่ใช่แค่อีเวนต์ของแฟนคลับ แต่เป็นพื้นที่ที่รวมทั้ง “ความรัก ความใส่ใจ และการดูแลน้องแมว” ไว้ครบในที่เดียว พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Me-O ในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจทั้งแมวและคนเลี้ยงอย่างแท้จริง เพราะสุดท้ายแล้ว…“มีแมว ต้องมีโอ”