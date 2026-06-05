ทบ.สยบข่าวทหารกัมพูชาเคลื่อนรถถัง 200 คันพร้อม RPG เข้าประชิดชายแดน ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จริง

กองทัพบก สยบข่าวลือในโลกออนไลน์ อ้างชายแดนตึงเครียดกัมพูชาขนรถถัง 200 คัน พร้อมจรวดอาร์พีจีเข้าประชิด ยืนยันจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จริง ไม่พบรายงานการเคลื่อนกำลังพลหรืออาวุธหนักตามที่กล่าวอ้าง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
วันที่ 5 มิ.ย.พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์จากเพจเฟซบุ๊กที่ระบุว่า สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดหนัก และกัมพูชาเอาจริงด้วยการขนรถถังจำนวน 200 คัน พร้อมอาวุธเครื่องยิงจรวดอาร์พีจีล็อตใหม่และกำลังพลมาประชิดชายแดนไทย โดยจากการตรวจสอบกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยตรง ยืนยันว่าสถานการณ์ยังคงเป็นปกติ และไม่พบการรายงานหรือสิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งเพจต้นทางได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง จึงขอให้ประชาชนอย่า หลงเชื่อและบริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ