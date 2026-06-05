ซีพี ออลล์ เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ผ่านแคมเปญ “ฮีลโลก ฮีลใจ 24 ชั่วโมง ที่ 7-Eleven”

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้ริเริ่มขับเคลื่อน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 โดยในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโลกกำลังส่งสัญญาณอย่างเร่งด่วน จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ก้าวไปข้างหน้า เพราะโจทย์ในวันนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คำถามคือเราทุกคนจะช่วยชี้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร และทำได้รวดเร็วแค่ไหน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้ดำเนินนโยบาย “7 Go Green” มาอย่างต่อเนื่องเพื่อ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาไว้ซึ่งโลกที่ยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “ฮีลโลก ฮีลใจ 24 ชั่วโมง ที่ 7-Eleven” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2569 ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อลดการใช้พลาสติกอย่างง่ายๆ ดังนี้
• พกแก้วส่วนตัวมาเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มในร้าน 7-Eleven ไม่ว่าจะเป็น All Café, GULP, Slurpee, All Select หรือ 7Select ได้รับส่วนลดทันที 2 บาทต่อแก้ว และสำหรับเครื่องดื่ม All Café และ All Select รับเพิ่มอีก 100 คะแนน สำหรับสมาชิก ALL Member (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) พิเศษสุดๆ เฉพาะวันที่ 5 มิ.ย. 2569 ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกรับไปเลย 700 คะแนน
• ปฏิเสธการรับหลอดสำหรับเครื่องดื่มบรรจุขวด และเปลี่ยนมายกดื่มจากแก้วผ่าน “ฝายกดื่ม” สำหรับเครื่องดื่มที่จำหน่ายในร้าน 7-Eleven สัมผัสรสชาติชัดๆ โดยตรงเพราะ “ยกดื่มสดชื่นกว่า”
• ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการนำเอาถุงมาเอง ซึ่งที่ผ่านมา 7-Eleven มีโครงการ “ถุงยืม Upcycling” ที่จะมอบ 100 คะแนนทุกๆ ครั้งให้กับสมาชิก ALL Member เมื่อนำถุงยืมกลับมาใช้ซื้อสินค้าภายในร้าน สูงสุดถึง 5 ครั้งต่อเดือน เช่นเดียวกันเฉพาะวันที่ 5 มิ.ย. 2569 นี้รับไปเลย 700 คะแนน
• ลูกค้าที่ใช้บริการ 7Delivery ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการเลือกไม่รับถุง (ยกเว้นถุงใส่สินค้าอุ่นร้อน หรือสินค้าชง) ไม่รับช้อนส้อม ไม่รับหลอด เมื่อสั่งสินค้าผ่าน 7Delivery
ซีพี ออลล์ เชื่อว่าพลังเล็กๆ จากความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แคมเปญ “ฮีลโลก ฮีลใจ 24 ชั่วโมง ที่ 7-Eleven” ตลอดทั้งปีนี้ได้ที่ Facebook fanpage 7-Eleven Thailand รวมถึงช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของบริษัทได้ทุกช่องทาง