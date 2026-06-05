สบส. สั่งฟัน! ปิดคลินิกรามอินทรา 15 วัน เซ่นปมพนักงานฉีดยาลดน้ำหนักเถื่อนทำเมีย "เอิร์ธ ศรารัญย์" หวิดดับ

ลงดาบแล้ว! สบส. สั่งปิดคลินิกย่านรามอินทรา 15 วัน เซ่นดราม่าพนักงานฉีดยาลดน้ำหนักเถื่อนจนภรรยาอินฟลูฯ ดัง "เอิร์ธ ศรารัญย์" หวิดดับ โป๊ะแตกพบผิดจริง ทั้งไร้หมอตัวจริงดูแล และแอบใช้ยาไม่มี อย. เตือนสายฉีดเช็กให้ชัวร์ก่อนทำสวย
จากกรณี อินฟลูเอนเซอร์และนักลงทุนชื่อดัง "เอิร์ธ-ศรารัญย์ คาน" ออกมาโพสต์เดือดเตือนภัยสังคม หลังภรรยาหวิดดับจากการเข้ารับบริการในคลินิกแห่งหนึ่งที่ปล่อยให้พนักงาน "อัปเซลล์" เปลี่ยนตัวยาที่ไม่มี อย.ให้หน้างาน ซ้ำร้ายกลับไร้เงาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการซักประวัติหรือตรวจร่างกาย ล่าสุดเจ้าตัวเดินหน้าชน หอบหลักฐานส่งตรงถึง อย., สบส., แพทยสภา และตำรวจ เพื่อจี้ให้ตรวจสอบและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ลั่นขอให้เคสนี้เป็นการ "เชือดไก่ให้ลิงดู" เพื่อไม่ให้ความมักง่ายนี้ไปทำร้ายคนที่เรารักได้อีก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เพจ ”กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข“ ออกมาโพสต์ข้อความ หลังร่วมกับ อย. และตำรวจ ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกลดน้ำหนักย่านรามอินทรา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ป่วยหญิงเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลจากการรับบริการฉีดยาลดน้ำหนัก
ผลการตรวจสอบพบว่าคลินิกดังกล่าวลักลอบใช้ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และกระทำผิดมาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ หลายข้อ ได้แก่ ปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้ทำหัตถการฉีดยา ดัดแปลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงบันทึกประวัติผู้ป่วยและรายละเอียดหน้าซองยาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายพร้อมสั่งปิดคลินิกเป็นเวลา 15 วันทันที ตลอดจนเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กับ อย. ทุกครั้งก่อนรับบริการเพื่อความปลอดภัย