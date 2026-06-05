เอเซอร์ขนทัพจอภาพเจนใหม่! ส่งจอ QD-OLED สีแม่นระดับโปร จอพกพา และเลเซอร์โปรเจกเตอร์ 4K ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ไทเป (29 พฤษภาคม 2026) เอเซอร์ (Acer) ประกาศเปิดตัวไลน์อัปโซลูชันด้านภาพเจเนอเรชันล่าสุด สะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหน้าจอระดับแถวหน้า ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกมิติของไลฟ์สไตล์อย่างครอบคลุม ตั้งแต่งานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพ ความบันเทิงระดับพรีเมียมภายในบ้าน ไปจนถึงการทำงานนอกสถานที่ โดยยกทัพนวัตกรรมมาอย่างครบครัน นำโดยจอภาพยอดอัจฉริยะ QD-OLED, จอภาพแบบพกพาดีไซน์บางเบา และโปรเจกเตอร์เลเซอร์ความละเอียดสูงระดับ 4K
จอ QD-OLED สีแม่นยำ เพื่อการรังสรรค์ผลงานระดับมือโปร
Acer ProDesigner PE320QK G0 จอสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีระดับมืออาชีพ โดดเด่นด้วยความแม่นยำสี Delta E <1 และการรับรอง Calman Verified ครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 99% และ Adobe RGB 98% ถ่ายทอดสีได้ตรงตามงานจริงบนพาเนล QD-OLED ขนาด 31.5 นิ้ว ความละเอียด 4K UHD (3840 x 2160) สีแท้ 10-bit พร้อม VESA DisplayHDR True Black 500 ให้ภาพคมชัดลึกสมจริงในทุกรายละเอียด รองรับรีเฟรชเรต 120 Hz และเวลาตอบสนอง 0.03 ms (GTG) ช่วยให้การทำงานวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลยิ่งขึ้น มาพร้อม Creator Hub สำหรับจัดการพื้นที่สีและการแสดงผล รองรับการคาลิเบรตสีภายนอก รองรับการตั้งค่าและแบ่งหน้าจอหลายรูปแบบ พร้อมควบคุมได้ง่ายผ่าน Acer Smart Dial และรีโมตคอนโทรล
Acer CE320QK G จอพรีเมียมสำหรับโปรซูเมอร์และครีเอเตอร์ที่ต้องการความละเอียดและความยืดหยุ่นในการใช้งาน มาพร้อมพาเนล QD-OLED 4K UHD (3840 x 2160) ขนาด 31.5 นิ้ว สีแท้ 10-bit และ VESA DisplayHDR True Black 500 ให้ภาพคมชัดพร้อมคอนทราสต์สูง ความแม่นยำสีระดับ Delta E <2 ครอบคลุม DCI-P3 99% รองรับ AMD FreeSync™ Premium Pro ลดอาการภาพฉีกขาดและกระตุก เหมาะสำหรับทั้งดูหนัง ตัดต่อ และเล่นเกมเป็นครั้งคราว ด้วยอัตรารีเฟรช 120 Hz และเวลาตอบสนอง 0.03 ms (GTG) เสริมความสะดวกสบายด้วยขาตั้ง ErgoStand ที่ปรับเอียง หมุน และปรับความสูงได้ตามต้องการ
จอพกพา Acer PM131QT และ PM161Q JB ยกระดับเวิร์กสเตชันให้พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่
ขยับมาที่สายเดินทางกับจอพกพา 2 รุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ plug-and-play ใช้สายเพียงเส้นเดียวก็พร้อมใช้งานทันที เริ่มที่ Acer PM131QT ขนาด 12.3 นิ้ว ออกแบบมาเป็นเวิร์กสเตชันขนาดกะทัดรัด มาพร้อมแถบแม่เหล็กด้านหลังสำหรับยึดติดกับพื้นผิวโลหะ ใช้งานเป็นจอเสริมคู่กับโน้ตบุ๊กได้ทันที บนความละเอียด 1920 x 720 รองรับระบบสัมผัส 5 จุด ตอบสนองไวและควบคุมได้ง่าย มี G-sensor ที่ปรับการแสดงผลแนวตั้ง-แนวนอนได้อัตโนมัติตามการวางเครื่อง เหมาะกับการใช้งานพกพา รวมถึงเป็นจอแสดงผลในรถยนต์หรือใช้ดู GPS
ส่วน Acer PM161Q JB ขนาด 15.6 นิ้ว เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหน้าจอใหญ่ขึ้น มาพร้อมพาเนล IPS ความละเอียด Full HD (1920 x 1080) ให้มุมมองกว้างและภาพคมชัด พร้อมคีย์บอร์ดแบบ pogo ที่ให้มาในกล่อง ทั้งสองรุ่นรองรับการติดตั้งแบบ VESA mount เพื่อใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้อง เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
HL6820GTV เลเซอร์ 4K คุณภาพสูง ตอบโจทย์ความบันเทิงและงานโปรระดับมืออาชีพ
Acer HL6820GTV เป็นโปรเจกเตอร์เลเซอร์ 4K Ultra HD ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ทั้งในบ้านและงานระดับมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ที่ประหยัดพลังงานสูงสุด 35% เมื่อเทียบกับโปรเจกเตอร์หลอดภาพแบบเดิม เปิด–ปิดได้ทันทีโดยไม่ต้องวอร์มหรือคูลดาวน์ และมีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง สำหรับสายเกมและวิดีโอ รองรับความละเอียด 1080p ที่รีเฟรชเรต 240 Hz, ความหน่วงต่ำ 1 ms และ VRR สูงสุด 144 Hz ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลต่อเนื่อง ด้านการใช้งานเชิงแสดงผล รองรับการทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ฉายภาพได้รอบทิศ 360 องศา และกันฝุ่นระดับ IP5X เหมาะกับงานนิทรรศการและจัดแสดงศิลปะ มาพร้อม Google TV ในตัว เข้าถึงแอปและสตรีมมิงได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม พร้อมรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่านรีโมตเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น
รายละเอียดสเปก ราคา และความพร้อมใช้งานจะแตกต่างตามภูมิภาค ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่าย ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และราคาในการจัดจำหน่าย โปรดติดต่อสำนักงาน Acer ผ่านทาง www.acer.com