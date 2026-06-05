รัฐทำประชาชนงง! สรรพากรให้ลดหย่อนภาษี แต่คลังส่อตัดสิทธิบัตรคนจน โซเชียลโวย "นโยบายตีกันเอง"

ดรามาสวัสดิการรัฐ ประชาชนสับสนหนักหลังมีกระแสว่าหากลูกนำพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีจะทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ "บัตรคนจน" ทันที โซเชียลแห่ตั้งคำถาม พ่อแม่รายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี ไม่เรียกว่าคนจนแล้วจะเรียกอะไร? วอนหน่วยงานรัฐเร่งเคลียร์ชัด อย่าทำให้คนกลัวการใช้สิทธิที่ถูกต้อง!
จากกรณีมีความเป็นห่วงในประเด็นพ่อแม่อาจถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Tpk Phuket Jearanan” ครีเอเตอร์ด้านการทำธุรกิจ การบัญชี การภาษี และไลฟ์สไตล์ในจังหวัดภูเก็ต ออกมาโพสต์ข้อความน่าสนใจ ตั้งข้อสังเกตถึงความย้อนแย้งของนโยบายรัฐและสร้างความสับสนให้ประชาชน กรณีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้ลูกนำพ่อแม่ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีไปลดหย่อนภาษีได้ แต่มีความเชื่อว่าการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
โดยผู้เขียนมองว่ารายได้เฉลี่ยไม่ถึง 2,500 บาทต่อเดือนคือความยากจนที่แท้จริง และการที่ลูกทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็ไม่ควรถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการตัดสวัสดิการของรัฐ ซึ่งความเข้าใจในนโยบายลักษณะนี้กำลังทำให้ประชาชนหวาดระแวงและกลัวที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"กรมสรรพากรให้ลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี
แต่รัฐบาลกลับบอกว่า ถ้าเอาไปลดหย่อน พ่อแม่ไม่ได้บัตรคนจน
รายได้ไม่เกิน 30,000 ไม่ใช่คนจนเหรอ มันต้อง จนขนาดไหนถึงได้สิทธิ
ด้านหนึ่งบอกว่า
ลูกที่ดูแลพ่อแม่ สามารถนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีได้
แต่พอลูกใช้สิทธิตามกฎหมาย
กลับกลายเป็นว่าแม่อาจไม่ได้รับสิทธิบัตรคนจน
คำถามคือ…
ตกลงรัฐอยากให้ประชาชนใช้สิทธิ
หรืออยากให้ประชาชนกลัวการใช้สิทธิ?
ที่ลูกเอาแม่ไปลดหย่อนภาษีได้
ก็เพราะลูกต้องดูแลแม่จริง
และที่สำคัญ
เงื่อนไขของการลดหย่อนพ่อแม่
ก็บอกอยู่แล้วว่า
พ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
ขอถามแบบบ้านๆ นะครับ
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
นี่ไม่เรียกว่าคนจน แล้วจะเรียกว่าอะไร?
เดือนหนึ่งเฉลี่ยไม่ถึง 2,500 บาท
แค่นี้ยังไม่สะท้อนความเดือดร้อนอีกหรือ?
ลูกดูแลแม่
ลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ลูกไม่ได้โกง
ลูกไม่ได้ซ่อนรายได้
ลูกแค่ทำตามสิทธิที่รัฐให้ไว้
แต่สุดท้ายแม่กลับอาจถูกตัดสิทธิ
เพราะระบบมองว่า
“ลูกเอาแม่ไปลดหย่อนแล้ว”
แบบนี้มันย้อนแย้งเกินไปไหม?
หลักฐานก็ชัดอยู่แล้วว่า
แม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ลูกใช้สิทธิลดหย่อนได้
แต่พอถึงสิทธิบัตรคนจน
กลับกลายเป็นว่าแม่อาจไม่ได้รับสิทธิ
สรุปคือ…
ตอนเก็บภาษี
รัฐบอกว่าแม่รายได้น้อย ลูกเอาไปลดหย่อนได้
แต่ตอนให้สวัสดิการ
รัฐกลับมองว่าแม่มีลูกดูแลแล้ว อาจไม่จนพอ?
ประชาชนงงนะครับ
ลูกกตัญญู
ไม่ใช่หลักฐานว่าแม่ไม่จน
ลูกเอาแม่ไปลดหย่อนภาษี
ไม่ใช่หลักฐานว่าแม่มีรายได้พอใช้
ตรงกันข้าม
มันอาจเป็นหลักฐานด้วยซ้ำว่า
แม่มีรายได้น้อยมาก
จนลูกต้องเป็นคนดูแล
ถ้านโยบายแบบนี้ทำให้ลูกคิดว่า
“อย่าเอาแม่ไปลดหย่อนเลย เดี๋ยวแม่เสียสิทธิ”
นั่นแปลว่า รัฐไม่ได้แค่ทำให้นโยบายตีกันเอง
แต่กำลังทำให้ประชาชนกลัวการทำสิ่งที่ถูกต้อง
รัฐควรจับคนรวยที่แกล้งจน
ไม่ใช่ทำให้คนจนจริงเสียสิทธิ
เพราะมีลูกที่ยังไม่ทิ้งพ่อแม่
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
มันคือหลักฐานของความลำบาก
ไม่ใช่เหตุผลที่จะเอาไปตัดสิทธิคนจน
อย่าให้แม่ต้องเสียสิทธิ
เพราะลูกยังทำหน้าที่ลูกอยู่
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
คือหลักฐานของความลำบาก
ไม่ใช่เหตุผลที่จะตัดสิทธิคนจน
ลูกกตัญญู
ไม่ควรถูกใช้เป็นหลักฐานว่าแม่ไม่จน
ความจริงคืออะไรอยากรู้ว่าใช่หรือไม่? หรือนี่คือเงื่อนไขเดิมอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่รู้"