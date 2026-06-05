หมอรามาฯ เตือนภัยยาลดน้ำหนักเถื่อนระบาดแอปฯ ดัง ตรวจพบ "ไซบูทรามีน" ต้นเหตุสาวเสียชีวิตกะทันหัน

หมอสมิทธิ์ รพ.รามาธิบดี โพสต์อุทาหรณ์เตือนภัยด่วน หลังพบเคสหญิงสาวเสียชีวิตกะทันหันจากการกินยาลดน้ำหนักไม่มี อย.ที่ซื้อมาจากแอปฯ ดัง ชี้ผลตรวจเลือดและตัวยาเจอสารอันตราย "ไซบูทรามีน" ชัดเจน เผยสารนี้ทำหัวใจเต้นผิดจังหวะจนดับสลด
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เฟซบุ๊ก "Smith Fa Srisont" ของ รศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยกรณีสาวรายหนึ่งเสียชีวิตหลังกินยาลดน้ำหนักที่ซื้อมาจากแอปฯ ดัง
โดยระบุข้อความว่า “ขอเตือนภัยสำหรับประชาชนนะครับ พอดีพบผู้หญิงเสียชีวิตกะทันหันจากการกินยาลดความอ้วนที่ซื้อจาก tiktok
โดยยืนยันได้ชัดเจนว่าเสียชีวิตจากยาลดความอ้วน เพราะตรวจพบสารไซบูทรามีนในเลือด (sibutramine) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนเสียชีวิตได้ และยังพบสารดังกล่าวในเม็ดยาที่ผู้เสียชีวิตกินด้วย ทั้งนี้ ยาที่ผู้เสียชีวิตกินก็ไม่มี อย. ก็เป็นสิ่งที่ใช้เตือนได้ดีครับ
อยากมาเตือนภัย เพราะยาลดความอ้วนตัวนี้เคยถูกลักลอบนำมาขายจนทำให้มีคนตายมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันมันกลับมาอีกแล้ว จึงอยากเตือนภัยว่าให้ระมัดระวังในการซื้อยาพวกนี้มารับประทานครับ
ปล. นักข่าว หรือทนายที่ต้องการช่วยญาติผู้เสียชีวิตฟ้องร้องคนขายยาลดความอ้วน หากอยากสัมภาษณ์ญาติสามารถหลังไมค์มาคุยกับผมได้ครับ
ข้อมูลของยาลดน้ำหนัก rama channel เคยทำไว้ตามนี้ครับ https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/ลดง่าย-ตายเร็ว-อันตรายจา ”