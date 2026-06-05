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ทภ.2 แจงคลิปเขมรดูลาดเลาบันไดขึ้นปราสาทคนา อยู่ฝั่งกัมพูชาด้านล่าง ไทยยึดด้านบนไว้หมดแล้ว พร้อมเผาทำลายบันได 250 เมตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทภ.2 ชี้แจงคลิปบันไดไม้ทางขึ้นปราสาทคนาที่เขมรเดินมาดูลาดเลา เป็นบันไดในฝั่งกัมพูชา อยู่ด้านล่างยันทหารไทยยึดพื้นที่ด้านบนและภูมิประเทศสำคัญไว้หมดแล้ว จากปฏิบัติการที่ผ่านมา พร้อมทำลายบันไดจากด้านบนเป็นระยะทาง 250 เมตร วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร


วันที่ 4 มิ.ย.กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรณีปรากฎคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างปราสาทคนา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ตามที่ได้ปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชาได้นำกำลังพลเจาะทางขึ้นพื้นที่บริเวณปราสาทคนา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องคนา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในลักษณะหยั่งเชิง ดูลาดเลา และพยายามเข้าใกล้การวางกำลังของฝ่ายไทยนั้น กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่า ปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคนาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทย โดยได้มีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากผลการปฏิบัติการ ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลาง เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร


สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่าง ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา และบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชา ที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ ดังนั้น คลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเอง โดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม หน่วยเฉพาะกิจ ที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวด โดยได้ติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผา จัดวางจุดเฝ้าตรวจ และจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรง พร้อมสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันที หากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศ


กองทัพภาคที่ 2 ขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมกันนี้ 
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนาย ซึ่งยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็งในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติ คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ













ทภ.2 แจงคลิปเขมรดูลาดเลาบันไดขึ้นปราสาทคนา อยู่ฝั่งกัมพูชาด้านล่าง ไทยยึดด้านบนไว้หมดแล้ว พร้อมเผาทำลายบันได 250 เมตร
ทภ.2 แจงคลิปเขมรดูลาดเลาบันไดขึ้นปราสาทคนา อยู่ฝั่งกัมพูชาด้านล่าง ไทยยึดด้านบนไว้หมดแล้ว พร้อมเผาทำลายบันได 250 เมตร
ทภ.2 แจงคลิปเขมรดูลาดเลาบันไดขึ้นปราสาทคนา อยู่ฝั่งกัมพูชาด้านล่าง ไทยยึดด้านบนไว้หมดแล้ว พร้อมเผาทำลายบันได 250 เมตร
ทภ.2 แจงคลิปเขมรดูลาดเลาบันไดขึ้นปราสาทคนา อยู่ฝั่งกัมพูชาด้านล่าง ไทยยึดด้านบนไว้หมดแล้ว พร้อมเผาทำลายบันได 250 เมตร
ทภ.2 แจงคลิปเขมรดูลาดเลาบันไดขึ้นปราสาทคนา อยู่ฝั่งกัมพูชาด้านล่าง ไทยยึดด้านบนไว้หมดแล้ว พร้อมเผาทำลายบันได 250 เมตร
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