กองทัพประณามเพจดังบิดเบือนภาพรั้วชายแดน จี้แก้ไข-แสดงความรับผิดชอบ หากเฉยเตรียมดำเนินคดีถึงที่สุด

โฆษกกองทัพไทยประณามการบิดเบือนภาพรั้วชายแดน ย้ำหากใช้ AI ปลอมแปลงข้อมูล เตรียมดำเนินคดีถึงที่สุด
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงกรณีเพจ "ดึกดำบรรพ์" เผยแพร่ข้อความและภาพเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่หน่วยงานได้ชี้แจงต่อสาธารณชนมาโดยตลอด ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน สร้างความสับสน และก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดเห็นในสังคมโดยไม่จำเป็น
กองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะหากมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือวิธีการอื่นใดในการดัดแปลง ตัดต่อ หรือลบองค์ประกอบสำคัญของภาพจากสภาพพื้นที่จริง จนทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป อันเป็นการบิดเบือนข้อมูลสาธารณะ สร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชน และอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และความมั่นคงของประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทยจึงขอให้เพจ "ดึกดำบรรพ์" และผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแก้ไข ชี้แจง และยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยทันที หากเพิกเฉยหรือยังคงดำเนินการดังกล่าวต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมต่อไป
พร้อมกันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชน ร่วมกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และใช้วิจารณญาณในการรับส่งต่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันการขยายผลของข้อมูลอันเป็นเท็จและรักษาความเข้าใจอันดีของสังคมส่วนรวม