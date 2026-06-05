ทภ.2 ยันไร้คำสั่งอพยพชายแดน แค่ปรับปรุงแผน เหตุมีการโยกย้าย-ปรับเปลี่ยนกำลัง-จนท.ตามวงรอบ

ทภ.2 ยืนยันไม่มีการสั่งอพยพออกจากพื้นที่ชายแดน แจงแค่ปรับปรุงแผนอพยพ เหตุมีการโยกย้าย-ปรับเปลี่ยนกำลัง-จนท.ตามวงรอบราชการ จึงต้องทบทวน-ซักซ้อมแผน ย้ำสถานการณ์ ชายแดน ยังคงอยู่ในภาวะปกติ
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กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนอพยพหรือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดน จนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางส่วนว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่นั้น
ขอเรียนว่า การจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนอพยพประชาชนดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามวงรอบการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เพื่อให้แผนงานมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละห้วงเวลา อันเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและการป้องกันสาธารณภัยโดยทั่วไป
ทั้งนี้ การปรับปรุงแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูล เส้นทางอพยพ จุดรองรับประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เนื่องจากมีการหมุนเวียน โยกย้าย หรือปรับเปลี่ยนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามวงรอบราชการเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในแผนอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการดังกล่าว เป็นมาตรการเชิงป้องกันและการเตรียมความพร้อมตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง มิได้มีความเชื่อมโยง กับเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่แต่อย่างใด
โดยปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดน ยังคงอยู่ในภาวะปกติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการที่เชื่อถือได้ และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการรับหรือเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันความสับสน และความตื่นตระหนก ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น
กองทัพภาคที่ 2 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือสถานการณ์สำคัญใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน หน่วยงานจะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันทีผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการต่อไป