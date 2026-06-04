นักอาชญาวิทยาชี้ปมทำร้ายใบหน้าแฟน เกิดจากความรู้สึก "ด้อยกว่า" พร้อมสับกฎหมายอ่อนแอปล่อยคนผิดก่อเหตุซ้ำ

นักอาชญาวิทยาชี้ปม "เสือ ดุสิต" ทำร้ายหน้า "น้องมิรา" เกิดจากความรู้สึกด้อยกว่า พร้อมสับเละกฎหมายอ่อนแอทำคนผิดกล้าก่อเหตุซ้ำซาก
จากกรณีเพจ "กันจอมพลัง ช่วยสู้" เข้าช่วยเหลือ "น้องมิรา" หญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนเสียโฉม นำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อ "เสือ ดุสิต" ผู้ก่อเหตุ ออกมาโพสต์ตัดพ้อว่าสังคมรุมโจมตีโดยไม่ถามถึงสาเหตุเบื้องหลัง
ล่าสุด วันนี้ (4 มิ.ย.) อาจารย์ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงดังกล่าวผ่านมุมมองทางอาชญาวิทยา
อาจารย์ตฤณห์ระบุว่า การที่ผู้ก่อเหตุมักพุ่งเป้าทำร้ายไปที่ใบหน้าและศีรษะของคู่รัก มีสาเหตุทางจิตวิทยาซ่อนอยู่ โดยหลักๆ เกิดจาก "ความรู้สึกด้อยกว่า" ในด้านหน้าตา ประกอบกับปัญหาความหึงหวง
พร้อมกันนี้ ยังได้วิจารณ์ถึงจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายและกล้าก่อเหตุซ้ำซาก
"สำหรับบางคน ประกันตัวได้ ขอลดโทษ จ่ายค่าปรับ บำเพ็ญประโยชน์ จำคุกหลักเดือน การเดิมพันมันน้อยครับ ไม่จำเป็นต้องกลัว จะทำอีกซ้ำๆ ก็ได้ แถมเคยติดคุกมันดูเท่อีกต่างหาก โอกาสไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนครับ"
ส่วนข้ออ้างที่ผู้ก่อเหตุมักหยิบยกมาใช้เพื่อลดทอนความผิดของตนเอง เช่น อ้างว่าถูกทำร้ายหรือถูกด่าทอก่อนนั้น อาจารย์ตฤณห์ได้ตั้งข้อสังเกตและทิ้งท้ายด้วยคำถามเชิงวิชาการที่น่าสนใจว่า "ทำไมคนอื่นที่ถูกยั่วยุเหมือนกัน จึงไม่ตอบสนองด้วยวิธีการรุนแรง?" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นความชอบธรรมในการทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้