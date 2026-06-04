ชมเทคโนโลยีสุดล้ำงาน BEYOND Expo มาเก๊า โชว์ AI ในทุกสิ่ง

MGR Online: บริษัทเทคโนโลยีใหญ่น้อยกว่า 800 แห่งร่วมงานBeyond Expo ครั้งที่ 6 ที่มาเก๊า ปีนี้จัดในธีม AI: DIGITAL TO PHYSICAL นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผสานปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
Beyond Expo งานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของมาเก๊า เป็นหนึ่งในหมุดหมายในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ที่รัฐบาลจีนและทางการมาเก๊ามุ่งหวังที่จะก้าวข้ามเศรษฐกิจที่พึ่งพารายได้จากการพนัน ไฮไลต์ในปีนี้ที่เห็นมากที่สุดก็คือ หุ่นยนต์ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ และทำงานได้หลายอย่าง ทั้งงานบ้าน ชงกาแฟ ขายสินค้า รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ
นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งได้นำ AI มาเพิ่มสิทธิภาพให้เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า, AI ที่ช่วยทำงานบ้าน, ดูแลเด็ก และช่วยเหลือผู้สูงอายุ,อุปกรณ์การแพทย์และรักษาพยาบาลที่ใช้ AI รวมถึง เกม และ e-sports ที่ใช้ AI สร้างความเสมือนจริง เพิ่มความสนุกสนาน อย่างเช่น เกมบาสเกตบอล โดย NBA (สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติสหรัฐฯ) ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก
บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ๆ ของจีนมากันอย่างพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็น Tencent ที่เป็นเจ้าของแพลทฟอร์ม wechat, Huawei, Lenovo, Alibaba, Ant Financial group ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากทางการมาเก๊า จัดตั้งเป็นธนาคาร Ant Bank สาขามาเก๊า
บริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีทั้งเงินทุน บุคคลากรที่มีความสามารถ และยังเป็นเจ้าแพลทฟอร์มหลักที่คนจีนใช้กันเป็นประจำทุกวันจึงมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป้าหมายของบริษัทกลุ่มนี้ คือ ต้องการสร้างเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของตะวันตก
ในงาน Beyond Expo ไม่ได้มีแค่บริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีสตาร์ทอัพหลายรายที่มีเจ้าของแค่คนเดียว คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากไอเดียสร้างสรรค์ เช่น ตุ๊กตาเพื่อนนอนที่เป็นเพื่อนคุย ร้องเพลงกล่อม โอบกอด ทำให้คนที่ต้องนอนคนเดียวอุ่นกายสบายใจ, หรือว่า เครื่องติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่ใช้ AI ตรวจวัดปริมาณสารอาหารในดิน, น้ำ, แสงแดด
ไอเดียแบบนี้บริษัทยักษ์ใหญ่มองข้าม แต่สตาร์ทอัพทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมา โดยงาน Beyond Expo จะเป็นเวทีให้สตาร์ทอัพเหล่านี้ได้ “พิชชิ่ง” คือ นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจ สินค้าให้กับนักลงทุน เพื่อจะได้เงินไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
นอกจากนี้ ในงานยังมีเวทีที่เรียกว่า AI HACK Day ให้เยาวชนแข่งกันใช้ AI ทำภารกิจต่าง ๆ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งในปีนี้ มีอายุน้อยที่สุดแค่ 9 ขวบเท่านั้นเอง
ในงานนี้ ผู้สื่อข่าวได้พบกับตัวแทนธุรกิจของคนไทย ที่บอกว่าได้พบโซลูชั่นที่เข้ากับธุรกิจของตัวเองพอดี
คุณณัชนรี ตามประทีป ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ของแพลทฟอร์ม “โอมิเซะ” ซึ่งเป็นตัวกลางชำระเงินให้กับร้านค้าออนไลน์ คุณณัชนรีได้พบโปรแกรม ที่จะช่วยทดสอบความปลอดภัย ให้กับเทคโนโลยีชำระเงินออนไลน์ที่ทำอยู่
“ โอมิเซะคือตัวกลางชำระเงินออนไลน์ ซึ่งเรื่องความปลอดภัยมีความสำคัญมากที่สุด ในงานนี้ เราได้พบไปแพลทฟอร์มที่จะทดสอบว่าระบบของเรามีความแข็งแกร่งแค่ไหน (vulnerability test) จะถูกแฮกเจาะระบบได้ง่ายไหม มีเสถียรภาพไหม จะล่มได้ง่ายไหม ระบบนี้น่าจะเอาไปใช้จริงได้เลยกับแพลทฟอร์มที่เราพัฒนาอยู่ เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมีคุณภาพแค่ไหน จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไร”
BEYOND Expo ได้เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจมาเก๊า โดยงานนี้รวบรวมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รวมถึงถึงสตาร์ทอัพกว่า 1,000 รายที่มาโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ รวมถึงวิทยากรระดับโลกกว่า400 คนที่มาบรรยายในเรื่องเทคโนโลยี ทำให้มาเก๊ากลายเป็นพื้นที่พบปะของนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้บริหารระดับสูง
ปีก่อนหน้ามีเซเลปคนดังมาร่วมงานมากมาย ทั้ง เดวิด เบ็คแฮม นักฟุตบอลระดับโลก, เหยา หมิง นักบาสเก็ตบอลระดับตำนานของจีน รวมถึงศิลปินระดับโลก อย่าง แจ็คสัน หวัง ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเหล่านี้ทำให้งาน Beyond Expo เป็นที่รู้จัก
และช่วยโปรโมทมาเก๊า ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว, สถานที่จัดแข่งขันกีฬา, ความบันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์
การจัดการประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินค้า (MICE) รวมถึงกิจกรรมวัฒนธรรม และกีฬา เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่ทางการมาเก๊าผลักดันตาม "ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่หลากหลาย 5 ปี (2567-2571)” โดยแผนนี้กำหนดเป้าหมายลดสัดส่วนของภาคการพนันให้ต่ำกว่า 60% ของGDP และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคง
ตลอดปี 2025 มาเก๊าทุบสถิติจัดงาน MICE รวมทั้งสิ้นกว่า1,800 งาน มีนักธุรกิจและผู้เข้าชมงานมากกว่า1.4 ล้านคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนอกภาคการพนัน สูงกว่า 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.