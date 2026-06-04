โซเชียลวิจารณ์ยับ! สุวรรณภูมิใช้ภาพโปรโมทซ้ำซากทั่วสนามบิน จี้ ทอท. ดึงจุดขายแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่สายตาต่างชาติ

บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวโพสต์ตั้งคำถามแรงถึงการบริหารพื้นที่สื่อของสนามบินสุวรรณภูมิ หลังพบว่ามีการใช้ภาพ "เกาะหมาก" โปรโมทซ้ำกันแทบทุกมุมทั่วอาคารผู้โดยสาร งานนี้ชาวเน็ตจี้หนัก เสียดายพื้นที่ "ประตูด่านแรก" ของประเทศ แทนที่จะงัด Soft Power โชว์ความหลากหลายของที่เที่ยวไทยให้ต่างชาติเห็น กลับปล่อยพื้นที่ให้สูญเปล่า
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Phumpat Chairat" บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวตั้งข้อสังเกตถึงป้ายโฆษณาบริเวณทางเดินและจุดพักคอย ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ปรากฏเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของสะพานไม้ริมทะเล (เกาะหมาก จังหวัดตราด) เพียงภาพเดียวซ้ำกันในหลายจุดทั่วสนามบิน พร้อมตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเหตุใดจึงไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโปรโมทการท่องเที่ยวไทย
เจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความเชิงตั้งคำถามว่า "เป็นภาพที่มีอยู่ทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่คิดจะเปลี่ยนภาพหรือใส่ภาพอื่นบ้างหรือ เมืองไทยมีที่สวยๆ เยอะแยะ ไม่เอามาใส่บ้าง"
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า ท่าอากาศยานไทยน่าจะมีรายได้และศักยภาพเพียงพอในการจัดหาภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายจากทั่วประเทศมาจัดแสดง เพื่อเป็นการโปรโมทประเทศไทยให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนได้สัมผัสถึงความน่าสนใจของเมืองไทย
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังได้ทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่า การปล่อยให้มีภาพเดียวซ้ำกันแทบทุกมุมของสนามบินเช่นนี้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการจงใจจัดการพื้นที่ในรูปแบบนี้ หรือเกิดจากความละเลยในการบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กันแน่
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนที่ต้องการเห็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปรียบเสมือน "ประตูด่านแรก" ของประเทศ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ Soft Power และความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย มากกว่าการปล่อยพื้นที่สื่อให้สูญเปล่าไปกับการนำเสนอภาพเพียงภาพเดียว ซึ่งเบื้องต้นยังคงต้องรอการชี้แจงจากทางผู้ดูแลพื้นที่บริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในสนามบินต่อไป