เตือนแบรนด์เตรียมหนีตาย! เผยความจริงสุดช็อก เบื้องหลังยอดขายหลักล้านบน TikTok ที่อาจไม่เหลือกำไร ชี้เป้า 'YouTube' คือทางรอด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำไลฟ์และ Affiliate ออกมาสะท้อนความจริงอันน่าตกใจของสมรภูมิ TikTok และ Shopee ที่กำลังบีบให้หลายแบรนด์เดินหน้าสู่ภาวะขาดทุน จากทั้งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่ดุเดือด พร้อมเสนอทางออกสำคัญ เร่งแบรนด์สร้าง Exit Strategy หันปั้นช่อง YouTube เพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาว (Long-tail marketing) ที่คุ้มค่าและยุติธรรมกว่า ก่อนที่ทุนจีนและอัลกอริทึมจะกลืนกินกำไรจนหมดตัว
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Thanatip Mew" ออกมาโพสต์ข้อความ เผยจากประสบการณ์การทำไลฟ์และ Affiliate เจ้าตัวสรุปว่า แม้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ Shopee จะมีการเติบโตสูง แต่ในความเป็นจริงแบรนด์กำลังเผชิญวิกฤตกำไรหดหายจากการต้องแบกรับต้นทุนมหาศาล ทั้งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าโฆษณา และการถูกตัดราคาจากสินค้าจีน
ผู้เขียนจึงแนะนำให้แบรนด์เร่งหา Exit Strategy ก่อนปลายปีนี้ โดยเสนอให้หันไปปั้นช่องบน YouTube แทน เนื่องจากมีอัลกอริทึมที่ช่วยดันคอนเทนต์ให้อยู่ได้ยาวนาน ไม่มีการปิดกั้นการมองเห็น และมีระบบค่าโฆษณาที่ยุติธรรมกว่า จากนั้นจึงใช้สิทธิ์ YouTube Partner Program (YPP) เพื่อเชื่อมโยงระบบตะกร้าสินค้ากลับไปยังเว็บไซต์ส่วนตัวที่สร้างด้วย WooCommerce หรือแพลตฟอร์มทางเลือกอย่าง Thaimart เพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวและหลีกเลี่ยงการโดนขูดรีดต้นทุนจากแพลตฟอร์มหลักดั้งเดิม ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ช่วงนี้หันไปทำไลฟ์ กับ affiliate ใน tiktok และ shopeeมากกว่าทำ digital marketing ที่เคยทำมาทำมา จะเข้าเดือนที่ 4 ล่ะ ไลฟ์ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึง 6 โมงเช้าตลอดระหว่างรอไลฟ์ 6.6 เที่ยงคืนนี้ ขอบ่นระบายหน่อยคือสิ่งที่เราเห็นคือ การเติบโตของ online มันเยอะมากจริงๆคนที่บ่นว่ายอด offline ไม่โต นอกจากเศรษฐกิจแล้ว บางที เงินมันโยกมาอยู่ในกระเป๋า online มากขึ้นปีนี้ไลฟ์โตมาก tiktok shopee ดันไลฟ์มากกว่า เพราะ capacity ของ live มันเหลือแต่ vdo ปักตะกร้า หรือ affiliate มัน over capacity แล้วทำให้ยอดวิวคลิปปักตระกร้าน้อย คนก็บ่นกันว่า platform ปิดการมองเห็นมันไม่ได้ปิด เพียงแต่ vdo มันมากกว่าคนดู ไม่เหมือนเมื่อก่อน ยอดวิวจึงลดแถมบางคนทำ content ไม่ quality มันก็ไม่ดันให้ไม่เหมือน เมื่อก่อน tiktok ดันทุก contentแต่ ตอนนี้ content มันล้นแล้ว มันไม่ง้อแล้วแต่สิ่งที่เห็นจากเวลาที่คลุกคลีกับ platform คือ
ยอดขายมันเยอะก็จริงแต่พอตัดต้นทุนทุกอย่าง ผมว่าแบรนด์แทบจะหมดตัวขออธิบายให้เห็นภาพใน tiktok ถ้าสินค้า 100 บาท
ต้นทุนค่าธรรมเนียม platform 21 บาทค่าโฆษณา 20-25 บาทภาษี 7 บาทค่าคอม 5 บาทคิดง่ายๆคือ 53 บาท ที่ต้องจ่ายออกไป
ดังนั้นต้นทุนเหลือ 47 บาทยังไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าโปรที่ต้องร่วมรายการต้นทุนพนักงาน ค่าส่ง ค่าแพคของทั้งหมดนี้ กำไรเหลือ 10 บาทก็เก่งล่ะแล้วผู้บริโภคได้อะไร .....เวลาเราเห็น brand ไหนขายใน tiktok ได้ล้านขึ้นอย่าไปอิจฉาเค้านะไปโอบกอดกุมมือเค้าหน่อยเชื่อไหมว่า คนขายของได้ 1 ล้าน ใน tiktokขาดทุนเยอะมากแล้วคือ platform เพิ่มค่าธรรมเนียมเรื่อยๆ
ถามว่า รัฐบาลคุมได้ไหม ผมว่าคุมได้แต่เชื่อผมเหอะ ถ้า รบ ออกกฏว่าห้ามขึ้นค่าธรรมเนียมเกิน 15%มันจะไปลดการมองเห็นให้หนัก เพื่อให้เราต้องยิงแอดเพิ่มขึ้น ชดเชยค่าธรรมเนียมต่อให้รัฐคุมค่าธรรมเนียม มันก็ดิ้นไปที่ค่ายิงแอดอีกแอปจีนมันไม่ได้โง่ และมันก็ไม่เกรงกลัวด้วยปลายปีนี้เราจะเห็น brand ต่างๆ พับกระเป๋าไปเยอะแน่นอนนอกจากต้นทุนการแข่งขันที่สุดโหด
ยังต้องแข่งขันกับสินค้าที่ตัดราคาเราด้วยเพราะต่อให้คุณเป็น brand ใหม่ก็จริง มีนวัตกรรมแตกต่างแต่ไม่นานจะมีสินค้าจีนเข้ามาที่เหมือนคุณทุกอย่าง แต่ราคาถูกกว่าครึ่งนึงยิ่งตอนนี้ tiktok คือ mainstream platform ของคนไทยไปแล้วคนไทยดู VDO มากกว่า อ่าน text
ดังนั้น tiktok และ shopee มันอยู่ในตำแหน่งที่โค่นล้มได้ยากแล้วผมตกผลึกไอเดียนึงมา กำลังจะขายงานให้ลูกค้าเจ้านึง
ไอเดียนี้มันเกิดจากว่า เชื่อเหอะว่าสักวันหรือปลายปีนี้ brand จะหนีตายออกจาก tiktok มากขึ้น ใครหนีไม่ทัน ก็มีโอกาสดับสูง
ผมมองไว้ 2 ทางเลือกอย่างแรก หนีไปอยู่กับ thaimart ของ นอต สลากพลัส ไปตั้งร้านในนั้นก่อนแต่เราจะดึง traffic ยังไง เราคงหวังพึ่ง thaimart ในช่วงแรกไม่ได้จะไป Facebook รึ โอ้โหยิ่งแย่กว่า tiktokแอดที่พังมากที่สุดคือ Facebookการนำส่ง content ห่วยสุดต้องทำความเข้าใจ platform ก่อนTiktok กับ Facebook นั้น การนำส่ง content เหมือนกัน คือplatform นำส่งให้คุณเองดังนั้น อำนาจการมองเห็นยังไม่ได้อยู่ที่เราผมมองว่าในอนาคต พันธมิตรที่ดี คือ google นั้นคือ YouTube
การนำส่ง content เกิดจากที่เราค้นหา หรือ ติดตาม คือชื่นชมใน content จริงๆYouTube เป็น platform ที่ long term engagement ดีมากกับช่องๆนึงที่เราติดตาม โดยการ subscribe
ถ้าเราดูช่องไหนของ youtube YouTube จะขุด content เก่าๆของช่องนั้นมาเสริฟให้เราเสมอ และต่อเนื่อง ผิดกับ tiktok และ Facebook มันจะนำส่งแค่ 2-3 ครั้งแล้วก็หายไปเลย แล้ว YouTube สามารถทำ affiliate และ live สดขายของได้ เพียงแต่ platform ที่ youtube อนุญาตให้ทำได้ ได้แก่ lazada shopify shopee หรือ web ที่เขียนด้วย woo commerce ถ้าผมเป็น brand ตอนนี้ผมจะไปปั้นช่อง youtube เพื่อให้ได้สิทธิ์เป็น partner program หรือ YPP เพื่อปักตระกร้าได้ แล้วให้ปักตระกร้าใน เวปเรา ที่เราเขียนขึ้น ด้วย woo commerce หรือไม่ก็ลุ้นว่า คุณ นอต สลากพลัส จะเข้าไปคุยกับ youtube เพื่อให้ thaimart เป็น partnership กับ youtube แล้วสามารถติดลิงค์ affiliate กับ youtube ได้ไหม ดังนั้น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ tiktok กับค่ายิงแอดที่แสนแพง และไม่แฟร์ ค่าแอดของ google หรือ youtube แฟร์กว่า เพราะคิดแบบ pay per click คือ ถ้าไม่คลิก ก็ไม่ต้องเสียตัง ปั้นช่อง youtube ไม่ยากนะ ผมทำแค่ 2 เดือนก็เข้า ypp ได้แล้ว เพราะ YouTube ดันทุกคลิป ไม่มีปิดการมองเห็น ยังไงถ้าขยันก็เข้าโปรแกรมปักตระกร้าได้ทันภายในเวลาที่ youtube กำหนด คือ 90 วัน ชัวร์ อีกอย่าง content ใน YouTube อายุ เป็น ปี เพราะเค้าคือ เจ้าตำรับ long tail marketing กินนาน กินเรื่อยๆ ไม่ต้องเหนื่อนทำ content ทุกวัน
ในขณะที่ tiktok อายุ แค่ 3 วัน ก็หยุดดัน ถ้าอยากอยู่นานแบบ ออกานิค ก็ต้องทำคลิปให้ถึง แสนวิวล้านวิว ทำยากกว่าอีก
สรุปคือ ใครที่คิดจะหนีจาก tiktok shopee ผมเขียนไอเดียให้แล้ว จากคนที่คลุกคลีกับ platform digital มานาน ผมขอบอกเลยว่า ถึงตอนนี้ใครเป็น marketing คุณต้องหา exit strategy ออกจาก tiktok ได้แล้ว อยู่ไปไม่รอดแน่ๆ"