"ปลัดคลัง" ยัน "พ่อแม่" อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรคนจนได้ แต่ลูกจะใช้ชื่อลดหย่อนภาษีไม่ได้อีก

"ถนอม อ่อนเกตุพล" เผย "ปลัดคลัง" รับทราบปัญหา เปิดทาง "พ่อแม่" อุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์บัตรคนจนได้ เหตุบางคนลูกไม่ได้กลับมาดูแลจริง แต่ลูกก็จะไม่สามารถนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีก
วันนี้ (4 มิ.ย.) นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง และอดีตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "ถนอม อ่อนเกตุพล" ระบุว่า ...
"ปลัดคลัง ยืนยัน พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน เพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษี อุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้
หลังคุณป้าอรชร ร้องทุกข์! ว่าถูกตัดสิทธิ์ เพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษี ซึ่งผมได้ส่งเรื่องไปยังท่าน ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง รับทราบปัญหา ท่านลวรณ ได้ตอบผู้ร้องดังต่อไปนี้
"เจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบ และคนที่ยังมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริง ๆ ครับ
ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้ว บัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครช่วยดูแลรัฐบาลจึงจะเข้าไปช่วยเหลือครับ
ส่วนที่ลูกหักลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จริง ๆ กรณีนี้พ่อแม่แจ้งมาได้เพื่อขอคืนสิทธิ์ แต่ลูกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกครับ"
จากคำตอบดังกล่าว ผมเข้าใจทั้งผู้ร้อง และ ท่านปลัดครับ เพราะที่ผ่านมามีคนกล่าวหารัฐบาล กระทรวงการคลัง ค่อนแคะ คนรวยมีบัตร คนจนไมได้บัตร มาโดยตลอด พอมาคราวนี้ คลังเขาเข้มคัดคนไม่จนจริงออกไป ก็มีคนออกมาเรียกร้อง ก็เข้าใจได้ครับ เพราะลูกมีทั้งกตัญญูและไม่กตัญญู
ถ้าลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็อย่าเอาสิทธิ์ท่านไปใช้ คืนสิทธิ์ คืนบัตรให้พ่อแม่ด้วย"
โดยก่อนหน้านี้ นายถนอม ได้โพสต์เรียกร้องให้ทบทวนมาตรการดังกล่าว ว่า ...
เสียงครวญจากคนจน
วันนี้ 4 มิ.ย.เป็นวันแรกที่ให้ผู้ถือบัตรคนจน ยืนยันตัวตนว่า ยังมีชีวิตอยู่และยังจนอยู่และยังต้องรับการช่วยเหลือจากรัฐต่อไป
แต่วันนี้ผมได้รับคำร้องทุกข์จากป้าอรชรจากสุราษฎร์ธานีว่า ลูกมีเงินได้และนำเอาพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุไปหักลดหย่อนภาษี 60,000 บาท ขาดคุณสมบัติที่จะได้บัตรสวัสดิการฯ ทั้งที่ลูกก็มีรายได้น้อยไม่พ่อเลี้ยงดูบุตร และพ่อแม่
ข้อร้องทุกข์ดังกล่าว มีเหตุผลควรพิจารณาดังนี้
1.การหักลดหย่อนภาษีดังกล่าว เรียกว่าภาษีลูกกตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่ แต่พ่อแม่ที่ยากจนกำลังจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับบัตรคนจน ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ เด็กเกิดน้อย ปัจจุบันสามีภรรยาจำนวนมากไม่มีบุตร ทำให้ บุตรที่มีสามีภรรยาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของกันและกันถึง 4 คน
2.หากจะตัดสิทธิ์ไม่ให้พ่อแม่รับบัตรคนจน ก็ควรพิจารณาจากวงเงินที่บุตรยื่นชำระภาษี เช่น
ถ้ายื่นแบบเสียภาษีแล้วรายได้ไม่ถึงขั้นต้องเสียภาษี หรือ ชำระไม่เกิดวงเงินที่กำหนด/ปี เช่น 5,000 บาท ควรได้รับการยกเว้นไม่ตัดสิทธิ์
จากฐานข้อมูลสรรพากรพบว่า ปัจจุบันมีผู้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ราวปีละ 11.5 ล้านคน ในจำนวนนี้มีรายได้พึงเสียภาษีราว 4 ล้านคน อีกราว 7 ล้านกว่าคนไม่ต้องเสียภาษีและยังอาจจะได้คืนภาษีอีกด้วย
ดังนั้น กรณีกระทรวงการคลังกำหนดคุณสมบัติตัดสิทธิ์พ่อแม่และคู่สมรสที่บุตรและหรือสามีนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้บัตรคนจน ควรได้รับการทบทวนในมาตรดังกล่าว โดย
1.ยกเลิกคุณสมบัติข้อนี้ หรือ
2.กำหนดวงเงินขั้นสูงของการเสียภาษีเอาไว้ตามความเหมาะสม
3.ให้ลูกคืนสิทธิ์ให้พ่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงดู ให้ท่านได้สิทธิ์มีบัตรฯด้วย โดยไม่ใช่สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอีกต่อไป *** ยุติธรรมกับรัฐและพ่อแม่ แก้ปัญหาคนจนไม่จริง กับจนจริงไม่ได้บัตร
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมของคนที่เสียภาษี ซึ่งหมายความว่า คนที่ไม่เสียภาษี คนที่ไม่อยู่ในระบบภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเพียงใด พ่อแม่คู่สมรสมีสิทธิ์ได้บัตรคนจนทุกคน
แต่ในขณะเดียวกัน คนที่เสียภาษีให้รัฐที่เป็นพนักงานโรงงานหรือมีรายได้เพียงค่าแรงขั้นต่ำ กลับถูกตัดสิทธิ์พ่อแม่และคู่สมรส ซึ่งอาจจะผลักให้คนจำนวนหนึ่งออกจากระบบภาษีได้
ผมจึงขอให้กระทรวงการคลังทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ เพื่อความเป็นธรรมด้วย เห็นด้วยช่วยบอกต่อนะครับ