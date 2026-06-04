"กัน จอมพลัง" รุดช่วย "น้องมิรา" ถูกทำร้ายเสียโฉม ขณะ "เสือ ดุสิต" โพสต์โต้ทัวร์ลง "ทำไมไม่ถามเหตุผล?"

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจ 'กันจอมพลัง ช่วยสู้' เข้าให้ความช่วยเหลือ 'น้องมิรา' หญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนใบหน้าเสียโฉม พร้อมประณามพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อสตรี ล่าสุดประเด็นลุกลามต่อเนื่องเมื่อ 'เสือ ดุสิต' ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อสังคมที่รุมต่อว่าโดยไม่ถามถึงสาเหตุเบื้องหลัง ส่งผลให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างดุเดือด
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ออกมาโพสต์ภาพของ “น้องมิรา“ ที่มีสภาพคล้ายถูกทำร้ายร่างกาย พร้อมระบุข้อความว่า
“น้อง มิรา หนีตุยมาขอให้ผมช่วยน้องถูก นักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย ใช้หมัดใส่แหวนกระหน่ำใส่น้องอย่างหนัก มีรอยช้ำตั้งแต่ข้อเท้า จนถึงหัว ตาทั้ง2 ข้างม่วงบวม หน้าเบี้ยวผิดรูป เสียโฉมจำแทบไม่ได้ ตอนนี้ผมรับช่วยน้องอยู่ในการดูแลของผมแล้ว น้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ
และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงจนถึงขนาดนี้ผู้หญิงไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ”
ต่อมาไม่นาน “เสือ ดุสิต“ ออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันว่า
“สุภาพบุรุษเต็มเฟสเลย
ก่อนกูจะทำมึงถามกูหรือยังทำเพราะอะไร
กูรู้ว่ามันไม่ควรเพราะน้องเค้าคือผู้หญิง
แต่เรื่องมึงยังไม่ถามกูกันเลย”
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาแสดงความวิพากษ์วิจารณ์ ด่าท่อ เสือ ดุสิต ถึงพฤติกรรมดังกล่าว