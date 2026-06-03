ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 07.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญ
พระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร นางแพรวพรรณ ยุบลเลิศ บ้านเลขที่ 25
หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวา จำนวน 49 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ และประพรม
น้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ตัดแถบแพรตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมง
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลายี่สก ปลาโพง ปลาชะโอน ปลาเทโพ และปลาแก้มช้ำ ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโต
เพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศน์ ต่อไป