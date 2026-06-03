กองทัพแจงช่องว่างรั้วชายแดนโป่งน้ำร้อน ยันไม่ใช่ประตูเข้า-ออก เตรียมเสริมเหล็ก-ปิดแผ่นปูนเพิ่ม คาดเสร็จเดือนนี้

กองทัพไทยแจงปมช่องว่างปริศนารั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่โป่งน้ำร้อน ยันไม่ใช่ประตูเข้า-ออก แต่เป็นแผ่นปูนสำเร็จรูปไม่บรรจบกัน เตรียมเสริมเหล็ก-ปิดแผ่นปูนเพิ่มความแข็งแรง ส่วนหมุดหลักเขต จะมีบานพับกรอบเหล็กครอบไว้ให้พับขึ้นพับลงได้ คาดเสร็จสิ้น มิ.ย.นี้แน่นอน
วันที่ 3 มิ.ย.69 เวลา 12.25 น.พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงกรณี "เพจเฟซบุ๊ก ดึกดำบรรพ์" โพสต์ภาพแนวกำแพงรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างกำแพง พร้อมระบุข้อความว่า "ชาวเน็ตตั้งคำถาม" รั้วชายแดนเพื่อความมั่นคง เหตุใดยังเห็นช่องเปิดอยู่
พลตรี วิทัย ชี้แจงว่า แผ่นปูนกับโครงเหล็กที่ใช้ในการสร้างกำแพงจะมาแบบสำเร็จรูป สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที ซึ่งการดำเนินการติดตั้ง เจ้าหน้าที่จะติดแยกจุด เพื่อให้แผ่นปูนและโครงเหล็กมาบรรจบกันเพื่อให้มีความรวดเร็วในการติดตั้ง เมื่อแผ่นปูนไม่บรรจบกัน จึงจำเป็นต้องทำแผ่นปูนขึ้นมาใหม่ พร้อมกับจำเป็นต้องมีเหล็กอีก 1 ชิ้น เข้าไปเสริมให้เกิดความแข็งแรงในช่องว่าง
พลตรี วิทัย ยืนยันว่า ภาพดังกล่าว ไม่ได้เป็นการสร้างประตู เข้า-ออก แต่อย่างใด แต่เป็นความยาวของกำแพงที่ไม่มาบรรจบกัน โดยกำแพงจะถูกออกแบบมาให้มีความยาวประมาณ 3 เมตร แต่ในภาพที่ปรากฏการณ์ พบว่าพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวมีความยาวเกิน 3 เมตร จึงทำให้เกิดช่องว่าง ดังนั้นจำเป็นต้องทำอีก 1 แผ่น เพื่อมาปิดช่องว่าง
ทั้งนี้ การสร้างกำแพง หรือรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่โป่งน้ำร้อน จะมีส่วนที่สร้างคร่อมหมุดหลักเขต โดยจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของหมุดหลักเขตพอดี ไม่เกินออกไป แต่ไม่สามารถใช้ปูนโปะทับหมุดหลักเขตได้ จึงต้องออกแบบโครงเหล็ก และแผ่นปูนให้พอดีเพื่อเสียบติดไว้ และเมื่อจำเป็นต้องทำสิ่งใดกับหมุดหลักเขต ก็จะใช้บานพับยกขึ้นมาได้ ซึ่งหมุดหลักเขตต้องเปิดได้ เนื่องจากกรมแผนที่ทหารทั้งไทยและกัมพูชา ไม่ยอม และทั้งสองได้พูดคุยกันแล้วว่า หมุดหลักเขตไม่ควรมีอะไรที่เป็นวัสดุถาวรไปกลบ จึงต้องสร้างบานพับกรอบเหล็ก ให้พับขึ้นพับลงได้ หลังจากนั้นจะพิสูจน์ หรือจะทำอะไรกับหมุดหลักเขตก็ได้ ซึ่งจุดที่เป็นประเด็น อยู่ระหว่างหมุดหลักเขตที่ 52 และ หมุดหลักเขตที่ 53
ทั้งนี้ ระยะทางการสร้างรั้วในพื้นที่ดังกล่าว มีความยาวอยู่ที่กว่า 1.3 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือนมิถุนายนนี้ เพราะปัจจุบันเหลือแค่นำแผ่นปูนและโครงเหล็กมาประกอบเข้าด้วยกัน
พลตรี วิทัย กล่าวด้วยว่า เสมือนการสร้างรั้วบ้าน มันไม่เท่ากันตลอด ซึ่งจะมีบางจุดที่เป็นรอยต่อ เราจึงต้องเติมในจุดนั้นให้เต็ม