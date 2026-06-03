อาจารย์จุฬาฯ ซัดนักเรียนทุนบ่นระบบ 22 ปี ชี้คนมี Growth Mindset จะไม่โทษชีวิตที่เลือกเอง

ดรามาทุนรัฐบาลเดือดระอุ! หลังนักวิจัย สวทช. แฉเบื้องหลังสัญญาทาส 22 ปี ค่าปรับ 45 ล้าน ล่าสุด ศ.ดร.ปังปอนด์ อาจารย์จุฬาฯ อดีตนักเรียนทุนรุ่นพี่ ออกโรงฟาดเจ็บ ลั่นพวกดีแต่โทษระบบไม่มีวันเจริญ ซัดแรงมีแต่คำว่า "กู กู และ กู" ไร้จิตสำนึกเพื่อประเทศชาติ เตือนสติคนเก่งจริงต้องคิดแก้ไข ไม่ใช่บ่นแม้กระทั่งชีวิตที่ตัวเองเลือกเอง
จากกรณี ประเด็นดรามาในแวดวงการศึกษา เมื่อนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการรับทุนรัฐบาลไทยที่ต้องเผชิญกับข้อผูกพันยาวนานถึง 22 ปี และค่าปรับสูงถึง 45 ล้านบาท ชี้เงื่อนไขและสวัสดิการถูกปรับลดลงในภายหลังไม่เป็นไปตามที่โฆษณาจนต้องใช้ชีวิตประหยัดขั้นสุดเพื่อความอยู่รอด
ล่าสุด วันนี้ (3 มิ.ย.) เพจ “อาจารย์ปังปอนด์” หรือ ศ.ดร.ปังปอนด์ รักอํานวยกิจ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดยระบุว่า “เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
มีคนเขียนมาว่าเห็นดราม่านักเรียนทุนและโพสท์ต้นเรื่องแล้ว อยากให้อาจารย์ปังปอนด์เขียนอะไรบ้างในฐานะนักเรียนทุนที่ใช้ทุนจนหมดแล้ว 22 ปี
ไปดูโพสท์ต้นเรื่องแล้ว รู้สึกต้องเขียนจริงๆ
แต่ตอนนี้อยากโพสท์เร็วๆ..
คนทุกคนหากมี Growth Mindset แล้วทำอะไรก็เจริญ และยิ่งมีสติปัญญาที่ดีพอที่จะชิงทุนได้ ก็ควรจะต้องเจริญได้ดี
ตั้งแต่เด็กป๋าจะสอนว่า “คนดีชอบแก้ไข คน ’อะไร‘ ชอบแก้ตัว“
อยู่ที่ไหนๆ ชีวิตเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวทำ คนที่โทษนั่นโทษนี่ โดยเฉพาะโทษคนอื่น โทษภูมิหลัง หรือ ”โทษระบบ“ จะไม่มีวันเจริญ
คนที่มี Growth Mindset ที่ดีจะทำให้ตนเจริญ และคิดแก้ไขระบบที่เราคิดว่าไม่ดีให้ได้ด้วย
พระราชดำรัสพระบรมราชชนกนี้มีความหมายลึกซึ้งมาก……
คนที่ออกมาพูดเรื่องความแย่ๆ ของทุนรัฐบาลหลายคนไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวที่พูดถึง ”ประเทศชาติ“ หรือแม้แต่ ”ผู้อื่น“
ทุกอย่างคือ “กู กู และ กู”
หากไม่รับทุนและไปอยู่ในโลกคู่ขนานเป็นหมอ เขาก็คงจะโทษระบบสาธารณสุขที่ทำให้ชีวิตหมอๆ ของเขาไม่ดีเหมือนหมอคนอื่นๆ แทนที่จะคิดเป็นหมอที่ดี และถ้าดีจริงๆ ก็ควรคิดพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้ หรืออย่างน้อยไปประจำที่โรงพยาบาลในที่ห่างไกลก็คิดพัฒนาระบบเล็กๆใกล้ตัวให้คนไข้ได้ประโยชน์ให้ได้ ภายใต้ข้อจำกัดที่มี
แบบนี้จึงจะเรียกว่าคนเก่งจริง…
ไม่ใช่วันๆ คิดแต่ว่าชีวิตตัวเองไม่ดี โทษนั่นโทษนี่….โทษแม้กระทั่ง “ชีวิตที่เลือกเอง”
อาจารย์ปังปอนด์
03/06/2569
(หากเห็นประโยชน์โปรดแชร์ เพราะอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนได้)
ภาพ: อาจารย์ปังปอนด์ในปีที่รับทุนยังไม่ทันเอ็นทร้านซ์ คงติดหมอที่ดังแน่ๆ เพราะเรียนเตรียมฯ ห้องคิงส์ (เพื่อนในห้องสอบได้ที่ 1 ของประเทศในปีนั้น) แต่ชีวิตไม่เคยคิดเสียใจที่รับทุนรัฐบาล มีลูกสาวเรียนแพทย์ที่มุ่งมั่นจะคิดพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยให้ช่วยคนได้เยอะๆ …….ซึ่งแม่มั่นใจว่า ลาภ ยศ เงินทอง จะตกเป็นของเธออย่างแน่นอน “