จับตา! MV "ตีหนึ่งที่คูเมือง" ILLSLICK เปลี่ยนปก-เบลอหน้า "น้องพั้นรักแมว" คาดโยงปมดราม่าหรือปัญหาลามถึงเรื่องสัญญา?

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองในชั่วข้ามคืน เมื่อมิวสิกวิดีโอเพลง "ตีหนึ่งที่คูเมือง" ของศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดัง ILLSLICK มีการปรับเปลี่ยนภาพปกและเบลอใบหน้าของ "น้องพั้นรักแมว" นางเอก MV และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ท่ามกลางข้อสงสัยของสังคม ต้องรอฟังความจริงจากทั้งสองฝ่าย
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลที่ถูกจับตามองอย่างหนักในขณะนี้ หลังวันนี้ (3 มิ.ย.) ชาวเน็ตแห่จับผิดมิวสิกวิดีโอเพลงดัง "ตีหนึ่งที่คูเมือง" ของศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดัง ILLSLICK มีการปรับเปลี่ยนภาพปกมิวสิกวิดีโอใหม่ พร้อมทั้งทำการเบลอใบหน้าของนางเอก MV อย่าง "น้องพั้นรักแมว" อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับแฟนเพลงและชาวเน็ตเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากย้อนดูความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา พบว่าชื่อของ "น้องพั้นรักแมว" ได้ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกพูดถึงบนหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
1.การพักการเรียน ประเด็นที่เธอตัดสินใจดรอปเรียนแพทย์ เพื่อเบนเข็มมารับงานในวงการบันเทิงและสายอินฟลูเอนเซอร์อย่างเต็มตัว
2. ดราม่าคลินิกเสริมความงาม กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
และประเด็นร้อนต่างๆ บนโลกโซเชียลที่เกิดจากการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ต
นอกจากประเด็นดราม่าส่วนตัวของอินฟลูเอนเซอร์สาวแล้ว อีกหนึ่งข้อสันนิษฐานสำคัญที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง คืออาจมีเรื่องของ "ข้อตกลงหรือปัญหาด้านสัญญาการทำงาน" เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นเหตุให้ทางค่ายหรือศิลปินต้องดำเนินการเบลอใบหน้าในผลงานดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร และสาเหตุที่แท้จริงของการเบลอหน้าในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้คืออะไร คงต้องรอการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทั้งทางฝั่งของทีมงาน ILLSLICK และตัวของน้องพั้นรักแมวต่อไป