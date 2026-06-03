“1 มิถุนายน 2569 วันสถาปนาครบรอบ 4 ปี สคส. บังคับใช้กฎหมาย PDPA เต็มรูปแบบ” พร้อมเดินหน้ายกระดับ PDPA ไทย สู่สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อมั่นได้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ครบรอบ 4 ปี การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA อย่างเป็นทางการ โดยวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของการขับเคลื่อนสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ภายใต้บทบาทของ สคส. ในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ย้อนกลับไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กฎหมาย PDPA เคยถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปถึง 2 ครั้ง จากเดิมในปี 2563 มาเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีเวลาเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ของประเทศในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม โลกหลังโควิดกลับเป็นช่วงเวลาที่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” กลายเป็นทรัพยากรสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ขณะที่ภัยคุกคามทางออนไลน์ การหลอกลวงผ่านเทคโนโลยี การซื้อขายข้อมูล การรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงการใช้ AI และ Deepfake ได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ที่ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้บทบาทของกฎหมาย PDPA และ สคส. มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศอย่างยิ่ง
พันตำรวจเอก สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สคส. มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผ่านการผลักดันนโยบาย การออกแนวปฏิบัติ การสร้างกลไกกำกับดูแล และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
PDPA ไม่ใช่เพียงกฎหมายสำหรับองค์กรหรือภาคธุรกิจเท่านั้น แต่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในการควบคุมและปกป้องข้อมูลของตนเอง ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตดิจิทัล การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญของทั้งประเทศ
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สคส. ได้ดำเนินภารกิจทั้งด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ การให้คำปรึกษา การกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโอกาสครบรอบ 4 ปี สคส. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับ “สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล” และอนาคตของ PDPA ไทย ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ลิงก์ https://www.pdpc.or.th/pdpc-congratulate ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างปลอดภัย โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 4 ปี สคส. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ “4 ปี ความก้าวหน้าและความสำเร็จในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยในอนาคต