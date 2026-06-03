อินฟลูฯ ดังหอบหลักฐานร้อง สบส.-อย. แฉคลินิกดังไร้หมอดูแล อัปเซลล์ยาไม่มี อย. จนภรรยาเกือบตาย

อินฟลูเอนเซอร์และนักลงทุนชื่อดัง "เอิร์ธ - ศรารัญย์ คาน" ออกมาโพสต์เดือดเตือนภัยสังคม หลังภรรยาหวิดดับจากการเข้ารับบริการในคลินิกแห่งหนึ่ง ที่ปล่อยให้พนักงาน "อัปเซลล์" เปลี่ยนตัวยาที่ไม่มี อย. ให้หน้างาน ซ้ำร้ายกลับไร้เงาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการซักประวัติหรือตรวจร่างกาย ล่าสุดเจ้าตัวเดินหน้าชน หอบหลักฐานส่งตรงถึง อย., สบส., แพทยสภา และตำรวจ เพื่อจี้ให้ตรวจสอบและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ลั่นขอให้เคสนี้เป็นการ "เชือดไก่ให้ลิงดู" เพื่อไม่ให้ความมักง่ายนี้ไปทำร้ายคนที่เรารักได้อีก
วันนี้ ( 3 มิ.ย.) เพจ “Earthh Evans” หรือ เอิร์ธ - ศรารัญย์ คาน เป็นอินฟลูเอนเซอร์และนักลงทุนชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ เตือนภัยและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับคลินิกแห่งหนึ่ง
หลังจากภรรยาเกือบเสียชีวิตจากการถูกพนักงานอัปเซลล์เปลี่ยนไปใช้ยาที่ไม่มี อย. โดยคลินิกดังกล่าวแม้จะมีชื่อแพทย์จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในวันเกิดเหตุกลับไม่มีแพทย์มาซักประวัติหรือประเมินอาการก่อนฉีดเลย
ซึ่งขณะนี้ผู้เขียนได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (อาทิ สบส., อย., แพทยสภา, ตำรวจ) เรียบร้อยแล้ว เพื่อหวังให้มีการลงโทษเป็นกรณีตัวอย่าง และป้องกันไม่ให้ความมักง่ายเช่นนี้ไปสร้างอันตรายร้ายแรงแก่บุคคลอันเป็นที่รักของใครได้อีก ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ภรรยาผมเกือบเสียชีวิตจาก ยาไม่มี อย
จากคลินิกที่ไม่มีแพทย์ดูแล
จากเจ้าของคลิกนิกที่ไม่ได้สนว่าใครจะเป็นยังไง
จากคลินิกที่มีชื่อแพทย์และเลข ว. อยู่ในระบบ ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ในวันที่ภรรยาผมเข้ารับบริการ กลับไม่มีแพทย์มาซักประวัติ ไม่มีแพทย์ประเมิน ไม่มีแพทย์วินิจฉัย และไม่มีการตรวจร่างกายก่อนฉีด
จากการอัปเซลเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หน้างาน โดยอ้างว่าคล้ายกับยาต้นแบบและมีผลข้างเคียงน้อยกว่า
จากเหตุการณ์ที่ทำให้ภรรยาผมต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และครอบครัวผมต้องเผชิญกับความกังวลอย่างหนัก
ผมออกมาพูดเพราะไม่อยากให้มีใครต้องมานั่งเฝ้าคนที่ตัวเองรักอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแบบที่ผมเจอ
ผมได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้ง อย., สบส., แพทยสภา, ปคบ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตรวจสอบ
ผมขอความกรุณาแท็กถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง
วันนี้คนที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลคือภรรยาผม
แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง วันหน้าอาจเป็นภรรยา ลูก พ่อ แม่ หรือคนที่เรารักของใครอีกหลายคน
กราบขอร้องท่านที่อยากเชือดไก่ให้ลิงดู
สามารถอ่านอีเมล และหลักฐานทั้งหมดที่แนบไปนะครับเพื่อลงพื้นที่ได้เลยครับ“