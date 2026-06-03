กุมารแพทย์แฉเคส "ทอยพอด" ทำเด็กป่วย EVALI-ปอดป๊อปคอร์นพุ่ง บางรายโคม่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดเด็กออกมาประกาศเตือนผู้ปกครองด่วน หลังพบวิกฤตเด็กไทยทั่วประเทศป่วยเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยมีต้นตอมาจาก "ทอยพอด" (Toy Pod) บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ซ่อนตัวมาในดีไซน์ของเล่นน่ารักและมีกลิ่นหอมหวาน มุ่งเป้าล่อลวงเด็กวัยประถมและมัธยมโดยเฉพาะ
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เพจ "หมอแพมชวนอ่าน" โดย พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ออกมาโพสต์ข้อความเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้เฝ้าระวังภัยร้ายจาก "ทอยพอด" (Toy Pod) ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบรูปลักษณ์ให้คล้ายของเล่นและมีกลิ่นหอมเพื่อมุ่งเป้าดึงดูดเด็กวัยประถมและมัธยมโดยเฉพาะ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่ระบาดหนักในโรงเรียน โดยทอยพอดถือเป็นยาเสพติดที่มีอันตรายร้ายแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าบุหรี่มวน เนื่องจากใช้นิโคตินสังเคราะห์ที่ทำให้เสพติดง่าย และมีสารเคมีปรุงแต่งกลิ่นที่ทำลายปอดโดยตรง จนส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นจำนวนมากป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและโรคปอดป๊อปคอร์น (Popcorn Lung) อย่างรุนแรง
ล่าสุด วันนี้ (3 มิ.ย.) พญ.ปุษยบรรพ์ ออกมาโพสต์ข้อความต่อเนื่อง โดยได้ระบุข้อความว่า
"ต่อจากเมื่อวาน
ลเรื่อง ทอยพอด (toypod) สาเหตุที่หมออยากออกมาเตือนอีกครั้ง เพราะปลายเดือนที่แล้ว หมอไปประชุมใหญ่ของหมอโรคปอดเด็กค่ะ พวกเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วพบว่า ในโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์
ในทุกภาคของประเทศ มีเคสปอดอักเสบรุนแรงในเด็กโตและวัยรุ่น (severe ARDS) ที่มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
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เคสที่เป็นตัวอย่าง อายุ 12 ปี สูบพอดมา 4 เดือน ก่อนหน้านี้ คนที่ติดตามข่าว ก็คงจะรู้ว่า คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นโรคปอด ที่เฉพาะเจาะจง เรียกว่า Popcorn lung สาเหตุเป็นเพราะ ในบุหรี่ไฟฟ้า มีสารให้ความหอม ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองรุนแรง (เช่น สารไดอะซีทิล) ซึ่งสารเหล่านี้มีไขมันเป็นส่วนประกอบ เมื่อควันที่มีสารเคมีก่อฤทธิ์ระคายเคืองรุนแรงเข้าไปในปอด เมื่อเกิดการซ่อมแซม บริเวณหลอดลมฝอยและถุงลม กลายเป็นผังผืด ให้นึกว่าท่อเล็ก และถุงลมเล็กๆที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊ส กลายเป็นท่อตันแข็งๆ ทำให้คนไข้หายใจเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งการวินิจฉัย EVALI (ปอดอักเสบที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า) หน่วยงาน CDC กำหนดให้ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบเข้าข่าย EVALI จะต้องมีประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ทางเลือกในลักษณะเดียวกัน ภายใน 90 วัน (3 เดือน) ก่อนเริ่มมีอาการ แต่ในบางเคส สารก่อระคายเคืองเหล่านี้ ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงได้หลังจากสูบไม่ถึงสัปดาห์ และอาการก็รุนแรงมาก บางเคสต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษ เหมือนในรายนี้ บางเคสต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (เครื่อง ECMO) ความเห็นจากตัวหมอเอง ที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายมาก และอาการแสดงหลากหลาย เพราะเราไม่รู้เลยว่า ที่ไปซื้อกันมา มีส่วนผสมเป็นสารเคมีอะไรบ้าง สารนิโคตินสังเคราะห์ สารให้ความหอม(คือสารอะไรบ้าง ที่สร้างกลิ่น?) ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแหล่งผลิตคือที่ไหน รู้แต่ มันหาซื้อได้ง่ายๆทางออนไลน์ หรือสถานที่ ที่ "คนใน" รู้กัน ซึ่งน่ากลัวมาก
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ฝากทุกคนเป็นหูเป็นตาค่ะ"