งดงามสะกดสายตาชาวโลก! Plan B ขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ “พระราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. "Plan B Media" ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นสู่จอภาพใจกลาง Times Square มหานครนิวยอร์ก สู่สายตาชาวโลกในระดับสากล
วันนี้ (3 มิ.ย.) เพจ “Plan B Media“ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พร้อมระบุข้อความว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ จากใจคนไทย สู่สายตาชาวโลก ณ ใจกลาง Times Square นิวยอร์ก
แพลน บี ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยให้แผ่ไปยังระดับสากล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ทรงพระเจริญ”