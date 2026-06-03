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งดงามสะกดสายตาชาวโลก! Plan B ขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ “พระราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. "Plan B Media" ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นสู่จอภาพใจกลาง Times Square มหานครนิวยอร์ก สู่สายตาชาวโลกในระดับสากล

วันนี้ (3 มิ.ย.) เพจ “Plan B Media“ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พร้อมระบุข้อความว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ จากใจคนไทย สู่สายตาชาวโลก ณ ใจกลาง Times Square นิวยอร์ก

แพลน บี ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยให้แผ่ไปยังระดับสากล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ทรงพระเจริญ”







งดงามสะกดสายตาชาวโลก! Plan B ขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ “พระราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก
งดงามสะกดสายตาชาวโลก! Plan B ขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ “พระราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก
งดงามสะกดสายตาชาวโลก! Plan B ขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ “พระราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก
งดงามสะกดสายตาชาวโลก! Plan B ขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ “พระราชินี” เฉิดฉายกลาง Times Square นิวยอร์ก