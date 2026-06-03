สาวผวา! ชายแปลกหน้าบุกห้องพักรีสอร์ต 5 ดาวเกาะเสม็ด ด้านโรงแรมออกแถลงการณ์ขออภัย ยันรวบตัวคนร้ายแล้ว

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวโพสต์เตือนภัยทริปเกาะเสม็ดสุดหลอน หลังเข้าพักรีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาว แต่กลับมีคนร้ายบุกเข้าห้องพักหวังล่วงละเมิดทางเพศ โชคดีคนรักช่วยเหลือไว้ได้ทัน ผู้เสียหายจวกยับระบบรักษาความปลอดภัยหละหลวม ไร้ รปภ. แถมผู้บริหารยังคิดนำห้องเกิดเหตุไปขายต่อ ล่าสุดทางรีสอร์ตออกแถลงการณ์ด่วน ยืนยันรวบตัวคนร้ายได้ภายใน 30 นาที ชี้เป็นบุคคลภายนอก พร้อมน้อมรับผิดและขออภัยปมการสื่อสารของผู้บริหารที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ปณัธ ปัณณ์ญาภ์ญาณ“ ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยขั้นวิกฤตจากประสบการณ์เลวร้ายหลังไปพักรีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาวบริเวณอ่าวช่อ เกาะเสม็ด เมื่อมีคนร้ายบุกเข้าห้องพักหวังล่วงละเมิดและทำร้ายร่างกายเพื่อนในทริป แต่โชคดีที่แฟนเข้ามาช่วยไว้ได้ทัน
สิ่งที่น่าสะเทือนใจคือความหละหลวมของที่พักซึ่งไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า และผู้บริหาร (GM) ขาดความรับผิดชอบโดยคิดจะนำห้องที่ระบบความปลอดภัยชำรุดไปให้ลูกค้ารายอื่นพักต่อ เหตุการณ์นี้ทำให้กลุ่มผู้โพสต์ทั้ง 12 ชีวิต ซึ่งมีทั้งเด็กและคนท้อง ต้องตัดสินใจยกเลิกทริปและหนีกลับฝั่งระยองกลางดึก
พร้อมฝากเตือนนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะไปร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่บนเกาะ ให้ระมัดระวังตัวขั้นสูงสุดและอย่าไปไหนมาไหนคนเดียว เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจบนเกาะมีน้อยและมักมีการพยายามปิดข่าวเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ระบุข้ความว่า
“เก็บไว้ในความทรงจำ และเตือนภัยทุกคน
Bye เกาะเสม็ด ตลอดชีวิต😭
ไม่ได้ไปมา 20ปี ไปครั้งนี้ติดอยู่ในความทรงจำเลย😭
เกาะเสม็ด อ่าวช่อ เรากรุ๊ป 12คน มีเด็ก ผญ ผช คนท้อง
เลือกที่ๆดีที่สุด บนอ่าวช่อ แต่.......
โรงแรมระดับ 4-5ดาวบนเกาะ หาดส่วนตัวพูดเลย หรูหรา
คืนที่1..... (เรื่องเกิดขึ้นกับเพื่อนเรา)
คนร้ายสามารถเข้าห้องส่วนตัวได้แบบง่ายดาย พยายาม จะขขและจะฆ.... เพื่อนต่อสู้กับมันแบบเฮือกสุดท้าย แฟนมาช่วยได้ทันพอดี โชคดีที่เพื่อนปลอดภัยทุกอย่าง มันรีบหนีออกไปได้.....
ตะโกนเรียกพนักงาน นานมาก กว่าจะออกมาช้ามาก
ถามหายามหรอ......( ไม่มี ) โคตรห่วย
ความประมาทของโรงแรม ความหละหลวม ให้การช่วยเหลือที่ช้ามาก โรงแรมระดับ 4-5ดาวบนเกาะ ไม่มียาม ไม่มีความปลอดภัยใดๆ การจัดการที่แย่ และช้า
คืนนั้น 10กว่าคนช่วยกันแหกปาก ดังลั่นทั้งอ่าวช่อ ไม่มีใครออกมา
ที่น่าตกใจ คำพูดของ GM หลังมาเคลียร์เรื่อง
"ถ้าจะพักต่อให้เข้าพักห้องตามเดิม อีกคืนที่จองไว้ เรายังล๊อคไว้ให้ตามที่จองมา ในตอนแรก โดยจะย้ายเพื่อนที่เกิดเรื่อง ไปนอนห้องอื่น ให้ล.ค คนอื่นมานอนแทนห้องนั้น......คุณพระ
😡 คุณคิดได้ยังงัย ยัดเยียดขายห้องให้ ล.คคนอื่นต่อทั้งๆที่ รู้ว่าอันตราย คุณยื่นความไม่ปลอดภัยให้ ลค คนอื่น คำแบบนี้ออกมาจากปาก GM พูดได้ยังงัย สำนึกอยู่ตรงไหน อุปกรณ์ห้องคุณมันชำรุดไม่ปลอดภัย คุณเห็นเด็กผู้หญิงเล็กๆ 2คนมั้ย คุณเป็นห่วงเค้ามั้ย เด็กตาดำๆ คนท้องอีก1
พวกเราไม่พักต่อ ตัดสินใจขึ้นไปฝั่งระยองกันทั้งหมด
เราจะนอนกันยังงัย กับที่แบบนั้น หลอนกันทั้งคืน ได้ยินเสียงอะไรนิดนึงไม่ได้ จิตตกกันหมด
ตำรวจมีคนเดียวบนเกาะ ต้องรอตำรวจข้ามมาจากฝั่งระยอง อนามัยก็หน้าเหวี่ยง
การบริหารที่ช่วยกันปิดข่าวทั้งเกาะ ขอให้เที่ยวกันอย่างระมัดระวังตัวเองนะทุกคน
เล่าได้เท่านี้เก็บไว้ในความทรงจำ ต่อจากนี้การเที่ยวพวกเราจะเปลี่ยนไปดูแลกันและกัน ไม่ไปไหนคนเดียว
🙏ขอบคุณที่ทุกคนปลอดภัย🙏
ได้ข่าวกำลังจะจัดงาน คอนใหญ่ของเกาะ ใครไปงาน ดูแลตัวเองกันดีๆนะ
รูปได้ถ่ายแค่นี้หละ ก่อนเกิดเรื่อง 😤
ชุดที่เตรียมไป แพลนท่องเที่ยวทั่วเกาะ ล่ม ที่นี่ระยอง“
ล่าสุด มีรายงานว่า ทางที่พักออมแถลงการณ์ชี้แจงว่า
“แถลงการณ์จากผู้บริหาร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อ่าวช่อแกรนด์วิว ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางโรงแรมไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปกปิดข้อมูลที่เกิดขึ้น เพียงแต่เล็งเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย โดยเฉพาะด้านความรู้สึกของผู้เสียหาย และทางโรงแรมยังคงติดต่อกับผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงแรมขออนุญาตชี้แจง ดังต่อไปนี้
1. ผู้ก่อเหตุ เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของโรงแรม และไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยบนเกาะเสม็ด หลังจากเกิดเหตุ ได้พบและจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที หลังทราบเหตุ พนักงานของโรงแรมเป็นผู้พบ และได้นำมาให้ทางกลุ่มผู้เสียหายชี้ และยืนยันตัวตน ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยทั้งหมด 3 นาย และส่งดำเนินคดีทันที
2. ด้านความปลอดภัย ในวันนั้นมี Manager on Duty คอย standby โดยมีการเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้อมูลจากโพสต์ลูกค้า ได้ตะโกนเรียกพนักงาน และพนักงานไม่ได้มายังจุดเกิดเหตุในทันที เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุ และบริเวณห้องพักของพนักงาน อยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร แต่เมื่อมีการเรียกที่เสียงดังขึ้น ได้มี Manager on Duty และพนักงานออกมาพบ และสอบถามข้อมูลกับทางลูกค้าในทันที และเมื่อทราบได้ติดต่อ และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันทีหลังจากรับทราบข้อมูล เจ้าหน้าที่มาถึงโรงแรมประมาณ 15 นาที เรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางโรงแรมไม่ได้มีจริง แต่มี Manager on Duty คอยสอดส่องพื้นที่ หลังจากวันเกิดเหตุ ทางโรงแรมได้เพิ่มพนักงาน ในการสอดส่อง และเดินตรวจตราพื้นที่ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่เวลา 22.00-08.00 น.
3. ในส่วนของการสื่อสารของ General Manager (GM) ทางโรงแรมต้องขออภัยต่อการสื่อสารที่อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องด้วยในวันดังกล่าว หลังเกิดเหตุ ได้ทำการย้ายลูกค้าไปยังโรงแรมอื่นในคืนนั้นโดยทันที และในวันรุ่งขึ้นได้สอบถาม กับทางกลุ่มผู้เสียหาย หากต้องการเข้าพักต่อ ห้องที่กลุ่มผู้เสียหายจองไว้ยังคงมีอยู่ในระบบตามเดิม ตามวันที่เข้าพักคือ 29-31 พฤษภาคม โดยไม่ได้ให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าพักแต่อย่างใด หากกลุ่มผู้เสียหายประสงค์เข้าพักตามการจองเดิม ห้องที่จะเข้าพักยังคงต้องเป็นห้องเดิม เนื่องจากห้องพักเต็ม ไม่สามารถที่จะสลับหรือย้ายได้ ยกเว้นห้องผู้เสียหาย โดยไม่ได้ให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าพักต่อและในระหว่างที่GMอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่วันเกิดเหตุได้พูดคุยและแจ้งกับผู้เสียหายหากต้องการจะเข้าพักต่อ จะดำเนินการเปลี่ยนห้องพักไปยังห้องอื่น ที่ไม่ใช่ห้องที่เกิดเหตุ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้น
4. การแจ้งความคืบหน้าของคดีโดยทาง GM ยังได้แจ้งและอัพเดตความเคลื่อนไหวของการสอบสวนรวมถึงการขยายผลการสอบสวน ให้กับผู้เสียหายผ่านทางไลน์ เช่น วิดีโอกล้องวงจรปิด พยานบุคคลที่พบเหตุ รวมถึง พนักงานที่พบตัวเจอ โดยวันที่ 30 พฤษภาคม ได้เป็นพยานให้การต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติม และทางโรงแรมยินดีให้ความร่วมมือและเป็นพยานให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ รวมไปถึงขอยืนยันตามที่ได้แจ้ง และให้การกับพนักงานสอบสวนว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทางโรงแรมขอยืนยันว่า ไม่ได้ทอดทิ้ง และไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ด้านมาตรการความปลอดภัยขอเรียนทุกท่าน ว่าทางโรงแรมมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงมาตรการการตรวจสอบบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร และพนักงานโรงแรม ต้องขออภัยต่อกลุ่มผู้เสียหาย ผู้เกี่ยวข้อง และพี่น้องชาวเกาะเสม็ดทุกท่าน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ารีสอร์ตดังกล่าวได้ลบโพสต์แถลงการณ์ออกไปจากหน้าเพจแล้ว