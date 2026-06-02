ทร.แจงส่งกลับ 47 คนกัมพูชาผ่านด่านบ้านแหลมจันทบุรี หลังคดีสิ้นสุด ไม่ใช่เปิดด่าน ย้ำคุมเข้มชายแดนต่อเนื่อง

ทร.เผยผลักดันกัมพูชา 47 คน ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กลับประเทศ หลังสิ้นสุดคดี-พ้นโทษ ยืนยันไม่ใช่เปิดด่าน ย้ำมาตรการควบคุมชายแดนเข้มงวดต่อเนื่อง
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพเรือนั้น สำนักงานโฆษกกองทัพเรือได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดว่า ยังปิดด่าน 100% และคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการผ่อนปรนมาตรการหรือดำเนินการใดนอกเหนือจากกรอบกฎหมาย และเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสด (Live) ผ่านเพจ facebook โฆษกกองทัพเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม และจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้ (2 มิถุนายน 2569) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จะอำนวยความสะดวกให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการผลักดันบุคคลสัญชาติกัมพูชา จำนวน 47 คน ที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของไทยจนสิ้นสุดตามคำพิพากษาและพ้นโทษแล้ว จำนวนหนึ่ง ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่กระทำความผิดในคดีต่าง ๆ อาทิ ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดอาญาอื่น ๆ
กองทัพเรือขอยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจตามกฎหมายในการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษ มิใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายการควบคุมชายแดนแต่อย่างใด และยังสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคงของประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
กองทัพเรือยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่อง