ฉายแสง คว้าสิทธิ์ “HOPE” ผลงานใหม่จาก Na Hong-jin ผู้กำกับ THE WAILING

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เดินหน้าตอกย้ำไลน์อัปภาพยนตร์คุณภาพระดับนานาชาติ ประกาศคว้าสิทธิ์ HOPE ภาพยนตร์ระทึกขวัญเกาหลีฟอร์มใหญ่ ผลงานใหม่จาก Na Hong-jin ผู้กำกับเจ้าของลายเซ็นสุดเข้มข้นจาก THE WAILING เตรียมพาผู้ชมชาวไทยสัมผัสหนึ่งในโปรเจกต์ภาพยนตร์เกาหลีที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีในโรงภาพยนตร์
HOPE ได้รับเลือกให้เข้าฉายใน สายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 และเข้าชิงรางวัลสูงสุด Palme d’Or ตอกย้ำสถานะของภาพยนตร์เกาหลีที่ได้รับความสนใจบนเวทีระดับโลก อีกทั้งยังถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เกาหลี Na Hong-jin หนึ่งในผู้กำกับเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างบรรยากาศกดดัน ความลึกลับ และความระทึกที่ค่อย ๆ บีบหัวใจผู้ชมอย่างทรงพลัง จากผลงานก่อนหน้าที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนให้คอหนังมาแล้ว
แฟนหนังคอหนังระทึกขวัญในไทยเตรียมจับตาให้ดี เพราะ HOPE คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงและเฝ้ารอมากที่สุดบนเวทีภาพยนตร์โลก และกำลังจะเดินทางมาสู่โรงภาพยนตร์ไทยในเร็ว ๆ นี้
ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook: www.facebook.com/shinesaengad.venture
Instagram: www.instagram.com/shinesaengad.venture
TikTok: www.tiktok.com/@shinesaengadventure
YouTube: www.youtube.com/@shinesaengad.venture
#HOPE #ฉายแสงแอดเวนเจอร์ #Shinesaengadventure