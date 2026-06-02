พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯ พระบรมราชินี - “ทักษิณ” ได้อานิสงส์ เป็นอิสระ

ราชกิจจนุเบกษาประกาศ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ทักษิณ ชินวัตร” ได้อานิสงส์ พ้นโทษเป็นอิสระ
วันนี้(2 มิ.ย. 2569) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้กลับตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้นายทักษิณ ชินวัตร หนึ่งในผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามมาตรา 7 และ 8 ของพระราชกฤษฎีกานี้ ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นอิสระทันที หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายทักษิณได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา และต้องใส่กำไลอีเอ็มต่อไปอีก 4 เดือนจนกว่าจะพ้นโทษในวันที่ 9 ก.ย.2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้ว ทำให้นายทักษิณพ้นโทษเช่นเดียวกับผู้ต้องขังอีกนับร้อยคน และไม่ต้องใส่กำไลอีเอ็มอีกต่อไป