ด่วน! ทหารไทยตรวจพบกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถัง พื้นที่ช่องบก ถ่ายภาพหลักฐาน เตรียมประท้วงผ่าน AOT

ทหารไทยตรวจพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถัง ใกล้เนิน 745 พื้นที่ช่องบก ฝ่ายความมั่นคงถ่ายภาพหลักฐาน เตรียมยื่น AOT ประท้วง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. 2569 รายงาน ข่าวจากกองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) เปิดเผยว่า ว่า หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ได้ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่อง โดยกำลังทหารกัมพูชา ในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเอง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน 745 พื้นที่ช่องบก
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้ จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทย
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า หน่วยที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ต่อไป เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว