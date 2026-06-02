ไม่ต้องถลุงพันล้านแบบไชยชนก! ดร.ปิติเผยอยากเก่งเอไอ เรียนฟรีที่เว็บ aiclassasean.org

ที่ปรึกษาศุภจีบอกเอง ASEAN Foundation ใช้งบเพียง 160 ล้าน ทำเว็บฝึกใช้ AI เป็น อย่างมืออาชีพ ผ่านเว็บไซต์ aiclassasean.org สวนทางไชยชนกถลุง 1.6 พันล้านทำโครงการ TH AI Passport กังขาเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน
วันนี้ (2 มิ.ย. 2569) จากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การนำของนายไชยชนก ชิดชอบ บุตรชายนายเนวิน ชิดชอบ ดำเนินโครงการไทยแลนด์เอไอ พาสปอร์ต (TH AI Passport) เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและ AI สำหรับคนไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 5 ล้านคน เข้าถึงและใช้งาน Generative AI ไม่ต่ำกว่า 12 โมเดลได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้งบประมาณ 1,621 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หรือ BDE ภายใต้กระทรวงดีอี ถูกวิจารณ์จากสังคมว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในเครือข่ายตัวเองหรือไม่ และฝ่ายค้านทวงถามความโปร่งใสตลอดมา
ล่าสุด เฟซบุ๊ก Piti Srisangnam ของ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งใน 12 คณะที่ปรึกษาของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ โพสต์ข้อความระบุว่า ที่ ASEAN Foundation เราใช้งบประมาณ 5 ล้าน USD (ประมาณ 160 ล้านบาท) กับเวลา 2 ปี เราสอนคนอาเซียน 8.3 ล้านคน (นักเรียน, คุณครู, ผู้ปกครอง) ให้สามารถใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม อยากใช้ AI เป็น อย่างมืออาชีพ เชิญเข้ามาเรียนฟรีที่ http://www.aiclassasean.org