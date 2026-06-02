ในหลวง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พระราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในสถานสงเคราะห์ และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
จำนวนรวม 309 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 เพื่อให้นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
สำหรับรายการอาหารในวันนี้ ประกอบด้วย ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมกไก่ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ทาโกะยากิ ชีสฟรายส์ สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต ไอศกรีม น้ำดื่ม และน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นต้น
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในโอกาสนี้โปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ และสถานศึกษาต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นักเรียน คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2525 จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 257 คน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 52 คน โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสร้างสรรค์ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบอง ซึ่งชมรมกระบี่กระบองของโรงเรียน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากกรมพลศึกษา
อีกทั้งโรงเรียนยังมุ่งเน้นการปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) และอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค 1 ในปี 2568 และปี 2569 เมื่อสำเร็จหลักสูตร ฯ แล้ว ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์แก่สังคม สาธารณชน และช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป