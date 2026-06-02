ดรามาถล่ม!! แก๊งรถซิ่งขับรถลุย "หลุมระเบิดสงครามโลก" อ้างไม่รู้ประวัติศาสตร์ อุทยานฯ สั่งปรับหมื่นบาท

ทัวร์ลงยับแก๊งรถซิ่ง ถ่ายคอนเทนต์ขับรถยนต์ลุย "หลุมระเบิดสายมรณะ" พื้นที่ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สังขละบุรี ล่าสุดหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวโร่ชี้แจงทั้งน้ำตา อ้างตั้งใจไปบริจาคของแต่แวะถ่ายรูปโดยไม่รู้ประวัติศาสตร์ ด้านอธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งฟันกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น ปรับพินัยสูงสุดหมื่นบาท พร้อมสั่งฟื้นฟูพื้นที่ทันที

จากกรณีประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ออกมาแฉพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง ที่นำรถยนต์ขับลงไปใน “หลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2” บริเวณสถานีรถไฟนิเถะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายมรณะ เพื่อถ่ายภาพและคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์โฆษณา พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

ล่าสุด วันนี้ (2 มิ.ย.) เพจ “ฟาร์มอ้น สังขละบุรี” ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกของนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ออกมาอัดคลิปขอโทษ โดยกล่าวว่า “สวัสดีค่ะ หนูขอใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกลาง ในการชี้แจงและขอโทษ ต่อพี่น้องชาวสังขละบุรีและกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ

ก่อนอื่นเลย หนูขออนุญาตแสดงความขอโทษ และขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ โดยตัวหนูเองมิได้ทราบมาก่อนว่า พื้นที่ที่หนูได้เข้าไปนั้นมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ และมีผลต่อความรู้สึกต่อผู้อยู่อาศัยนะคะ ต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงอีก 1 ครั้งค่ะ

โดยหลังจากที่หนูทราบเรื่อง ทางหนูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และหาข้อมูลน้อมรับคำติทุกอย่างนะคะ และขอชี้แจงว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดจากการที่ เราตั้งใจที่จะเดินทางไปเพื่อช่วยบริจาคเมทัลชีทเพื่อสร้างหลังคา ให้กับเด็กในโรงเรียนหมู่บ้านเกาะสะเดิ่งนะคะ และได้เดินทางผ่านสะพานรันตี ได้มีการแวะเข้าไปถ่ายรูป โดยที่ทางหนูมิได้ทราบมาก่อนว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์

อย่างไรหนูต้องขออภัยอีกครั้งนึงนะคะ ขอชี้แจงด้วยความจริงใจอีก 1 ครั้งว่า มิได้มีเจตนาที่ต้องการจะทำให้ผู้ใดได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมครั้งนี้ จากเหตุการณ์นี้ หนูขอน้อมรับผิดทุกอย่างนะคะ และจะขอโอกาสปรับปรุงตัว คิดไตร่ตรองทุกครั้งก่อนที่จะทำพฤติกรรมใดๆ ก็ตามนะคะ

และหนูขอแสดงความรับผิดชอบทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งค่ะ"

ขณะเดียวกัน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเถะ เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและหวงห้าม ว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้น​ และได้สั่งการให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

​"ผมได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปรับ​เป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาท​ และดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีก​ หากพบต้องระวางโทษทั้งจำและปรับสูงสุด​ พร้อมกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก" นายอรรถพล กล่าว

​อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานฯ อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ













