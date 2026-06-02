ZEEKR TPM เจริญนคร ผงาดเวทีโลก! คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก Geely ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการยานยนต์ไฟฟ้าไทย เมื่อ ZEEKR TPM AUTOMOTIVE เจริญนคร ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมอย่างเป็นทางการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับสากล ด้วยการคว้า 2 รางวัลสำคัญจากงาน “Geely Auto International Business Partner Conference 2026” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานประชุมระดับโลกครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของผู้แทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกภายใต้เครือ Geely Group เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เทคโนโลยี และทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ ZEEKR TPM AUTOMOTIVE เจริญนคร ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล ประกอบด้วย Excellent Dealer Award รางวัลสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่มีความโดดเด่นด้านมาตรฐานการบริการ การบริหารงาน และการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานระดับโลก
โดย คุณยุทธนา ฤทัยวัฒนา ประธานกลุ่มบริษัท ทีพีเอ็ม ออโตโมทีฟ (President of TPM Group) ในนามผู้บริหาร ZEEKR TPM AUTOMOTIVE เจริญนคร กล่าวว่า “รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จขององค์กร แต่เป็นกำลังใจสำคัญของทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน ZEEKR TPM AUTOMOTIVE มาโดยตลอด”
Excellent Sales Manager Award รางวัลสำหรับผู้บริหารฝ่ายขายที่มีผลงานโดดเด่นด้านกลยุทธ์การขายและการบริหารทีมงาน โดย คุณนฤดล ธนสุทธิพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท ทีพีเอ็ม ออโตโมทีฟ (COO of TPM Group) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลดังกล่าว
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมของ ZEEKR TPM AUTOMOTIVE เจริญนคร เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์และบ่งบอกถึงศักยภาพของทีมงาน Zeekr ประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นจากเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกของ Geely Auto International
ปัจจุบัน ZEEKR TPM เจริญนคร ยังคงเดินหน้ายกระดับและพัฒนาประสบการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโชว์รูม ศูนย์บริการ และ EV Infrastructure เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Ultra-Fast Charging กำลังไฟรวมสูงสุด 960kW ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน EV แห่งอนาคต เพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ
ZEEKR TPM AUTOMOTIVE เจริญนคร ยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริการ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้งาน EV ของประเทศไทยสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง