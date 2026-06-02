"ชินเมฟ" แจ้งข่าวดีเตรียมจบ ป.ตรี! แฟนคลับแห่เชียร์เรียน ป.โท หวังให้อยู่ทำคอนเทนต์พากินที่จีนต่อ

ทำเอาแฟนคลับสายกินถึงกับบ่นเสียดายไปตามๆ กัน เมื่อ "ชินเมฟ" อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยผู้โด่งดังจากการทำคลิปพาทัวร์กินในประเทศจีน ออกมาประกาศข่าวดีว่าสอบผ่านวิทยานิพนธ์และเตรียมคว้าปริญญาตรีในเร็วๆ นี้ งานนี้ทำเอาเอฟซีแห่คอมเมนต์แซวสนั่น วอนขอให้เจ้าตัวเรียนต่อปริญญาโท เพื่อจะได้อยู่ทำคอนเทนต์รีวิวอาหารที่จีนให้ดูต่อไปยาวๆ
"ชินเมฟ" เป็นที่รู้จักในฐานะนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน และได้เปิดช่อง ยูทูปและTikTok ทำคอนเทนต์พาทัวร์กินอาหารตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นย่านมหาวิทยาลัย ตลาดเช้า รวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องและการพากินที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ปัจจุบันมีฐานแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก โดยผู้ชมหลายรายต่างระบุว่ามักจะเปิดคลิปวิดีโอของช่องนี้ดูเสมอเวลารับประทานอาหาร
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ครีเอเตอร์คนดังได้ออกมาอัปเดตว่าตนเองกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สร้างความเสียดายให้กับกลุ่มแฟนคลับอย่างมาก จนเกิดกระแสคอมเมนต์หยอกล้อในโลกโซเชียลทำนองว่า ไม่อยากให้จบการศึกษา หรือขอให้เรียนจบช้ากว่านี้ได้หรือไม่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 พ.ค. "ชินเมฟ" ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่ออัปเดตสถานะการเรียนอีกครั้ง โดยโพสต์ข้อความระบุว่า "ใครที่บอกไม่อยากให้จบ วิทยานิพนธ์จบเราผ่านแล้วน้า บอกเฉยๆ"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่ยังคงคอมเมนต์ในเชิงหยอกล้อและเรียกร้องให้เจ้าตัวตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อที่จะได้ปักหลักทำคอนเทนต์รีวิวอาหารที่ประเทศจีนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทิศทางการทำคอนเทนต์ของช่องหลังจากที่ "ชินเมฟ" สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการแล้ว จะปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบใด หรือจะยังคงปักหลักอยู่ที่ประเทศจีนต่อไปหรือไม่นั้น ยังคงเป็นเรื่องที่แฟนคลับต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไป