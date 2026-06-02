บีบหัวใจคนรักสัตว์! “เก้งเขาใหญ่” ถูกชนขาหัก ตะเกียกตะกายเข้าข้างทาง ล่าสุดตายแล้ว จนท.เร่งสืบหาคนชน

“อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” เข้าแจ้งความดำเนินคดีหลัง เก้งเพศเมียโตเต็มวัย ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส ขาหลังหักตะเกียกตะกายริมถนน ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว ยอมรับตามหาตัวผู้ขับขี่ได้ยาก คาดขับหนีออกนอกด่านเนินหอมไปก่อนเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เร่งย้ำนักท่องเที่ยวขับรถระวังถิ่นอาศัยสัตว์ป่า
จากกรณี โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดสะเทือนใจที่ถูกเผยแพร่ในกลุ่ม“เขาใหญ่ เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”เผยให้เห็นวินาที “เก้ง” ตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส คาดว่าถูกรถยนต์ชนภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนขาหลังหักและพยายามตะเกียกตะกายลากร่างตัวเองเข้าหลบอยู่ริมถนน
ล่าสุด วันนี้ (2 มิ.ย.) นายสถาพร ธีระวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เก้งตัวดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ไม่นาน เนื่องจากอาการบาดเจ็บรุนแรง ภายหลังการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฝังซากตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากเก้งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
นายสถาพร ธีระวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นทางอุทยานฯ ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเก้งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม การติดตามหาตัวผู้ขับขี่รถที่ก่อเหตุอาจทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุอยู่ออกจากเขตอุทยานฯเเห่งชาติ เเละด่านเนินหอมประมาณ 800 เมตร และคาดว่ารถคันที่ขับชน ได้ขับออกนอกพื้นที่ไปแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งเหตุ แต่หากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดได้ ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากด่านเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 800 เมตร โดยเก้งที่ถูกรถชนเป็นเก้งเพศเมีย โตเต็มวัย น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังฝากถึงนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้ขับขี่ด้วยความัดระวัง ลดความเร็ว เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเเละป่าไม้ เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งอาจออกมาหากินหรือข้ามถนนได้ตลอดเวลา