การบินไทยเตรียมจัดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” ฉลองครบรอบ 66 ปี พบข้อเสนอสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัว MASCOT ครั้งแรก 4–7 มิถุนายนนี้ ณ เอ็มสเฟียร์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี ระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการบินไทยด้วยดีเสมอมา พร้อมมอบประสบการณ์แห่งการเดินทางผ่านข้อเสนอและกิจกรรมสุดพิเศษตลอด 4 วันเต็ม
การบินไทยมุ่งมั่นส่งมอบบริการมาตรฐานสากลควบคู่เอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสร้างความประทับใจและความผูกพันกับผู้โดยสารมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ โดยงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการร่วมเฉลิมฉลองและส่งต่อประสบการณ์พิเศษให้แก่ลูกค้าในทุกมิติของการเดินทาง
ไฮไลต์ภายในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569”
• โปรโมชั่นบัตรโดยสารและข้อเสนอพิเศษจากการบินไทย รวมถึงไฮไลต์เส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม ที่กลับมาให้บริการอีกครั้ง
• สิทธิประโยชน์และกิจกรรมจาก Royal Orchid Plus ทั้งการแลกไมล์สะสม ของรางวัล และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก
• แพ็กเกจท่องเที่ยวและดีลสุดคุ้มจาก Royal Orchid Holidays ในโอกาสครบรอบ 55 ปี
• โปรโมชั่นและสินค้าพิเศษจาก Thai Sky Shop, Thai Sky Duty Free รวมถึงบริการด้านการเดินทางจากการบินไทย
• โปรโมชั่นพิเศษจาก Puff & Pie ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมสินค้าและของที่ระลึกเฉพาะภายในงาน
• เปิดตัว “MASCOT” ตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์ของการบินไทยครั้งแรก พร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมติดตามข้อเสนอและกิจกรรมพิเศษมากมาย ในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” ระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์