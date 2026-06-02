คลาสคลินิก ผนึก พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ยกระดับนวัตกรรมความงาม พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 2569 เดินหน้าขยายตลาดบุกกรุงเทพฯ

คลาสคลินิก (Class Clinic) คลินิกเสริมความงามชั้นนำระดับประเทศ เดินหน้าสร้างการเติบโตครั้งสำคัญในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 6 ของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความร่วมมือกับ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ในการนำนวัตกรรมความงามระดับโลกเข้ามาเสริมศักยภาพการให้บริการ พร้อมประกาศแผนธุรกิจปี 2569 มุ่งขยายตลาดสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเต็มรูปแบบ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการยกระดับมาตรฐานบริการความงามของไทย ด้วยนวัตกรรมคุณภาพ มาตรฐานการรักษาที่น่าเชื่อถือ และราคาที่เข้าถึงได้
จากจุดเริ่มต้น คลาสคลินิก ที่จังหวัดขอนแก่น เพียง 6 ปี คลาสคลินิก เติบโตอย่างก้าวกระโดดมีสาขาครอบคลุม 30 แห่งทั่วประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 300% ต่อปี โดยมีจุดแข็งสำคัญจากการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส ให้กล่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ลูกค้ากลับบ้าน และการคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างมาตรฐานบริการที่ลูกค้าไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Retention Rate) สูงถึง 70%
ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่าง คลาสคลินิก และ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ นับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการและภาพลักษณ์แบรนด์คลาสคลินิก ผ่านการนำเทคโนโลยียกกระชับ Ultraformer III และผลิตภัณฑ์ Lawrence Filler จาก พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ เข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดย Ultraformer III เป็นนวัตกรรมระดับโลกที่ได้รับความเชื่อมั่น และโดดเด่นด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจน ปลอดภัย และความคุ้มค่า ขณะที่กระแสตอบรับจากตลาดยังเป็นไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการจริง ด้วยยอดจองล่วงหน้ากว่า 200 เคส ซึ่งยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อนวัตกรรมและแบรนด์คลาสคลินิกได้อย่างชัดเจน
นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า "ทางพารากอนแคร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการเติบโตที่ก้าวกระโดดของคลาสคลินิก การส่งมอบเครื่อง Ultraformer III จำนวน 26 เครื่อง เพื่อกระจายไปยังทุกสาขาทั่วประเทศในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่าคลาสคลินิกมีความพร้อมและศักยภาพสูงมากในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับพรีเมียม ความร่วมมือระหว่างพารากอนแคร์และคลาสคลินิกครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างพันธมิตรที่มีความเชื่อมั่นต่อกัน พารากอนแคร์มองเห็นถึงความมุ่งมั่นของคลาสคลินิกที่ต้องการยกระดับมาตรฐานความงามให้คนไทยเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกในราคาที่จับต้องได้จริง เรายืนยันได้ว่าเครื่องมือทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% และด้วยความพิถีพิถันของผู้บริหารคลาสคลินิกที่ทดสอบทุกอย่างด้วยตัวเอง เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดอย่างแน่นอน"
นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท คลาส เวชกรรม คลินิก จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ พารากอนแคร์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของคลาสคลินิกในการยกระดับมาตรฐานบริการความงามของไทย จุดเริ่มต้นของแบรนด์มาจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารที่มีความสนใจด้านความงามและเคยใช้บริการคลินิกมาก่อน จึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่อยากเข้าถึงนวัตกรรมที่ดี มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม เราจึงยึดแนวคิด ‘ของดี ราคาเข้าถึงได้’ ในการคัดเลือกเทคโนโลยี Ultraformer III ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเมืองไทย และสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์อย่างชัดเจน รวมถึงสะท้อนความตั้งใจของคลาสคลินิกที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงนวัตกรรมความงามคุณภาพสูงได้ในราคาที่เหมาะสม และนอกจากนี้ยังมี Lawrence Filler ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล”
ในด้านแผนธุรกิจปี 2569 คลาสคลินิกตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 1,000 ล้านบาท สะท้อนทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่งและศักยภาพของตลาดความงามในประเทศไทย ขณะเดียวกันบริษัทยังเตรียมเดินหน้าขยายสาขาเชิงรุกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรองรับทั้งกลุ่มลูกค้าที่ย้ายมาทำงานในเมือง และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าใหม่มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทยังวางแผนเดินหน้าการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารจุดแข็งของแบรนด์ในเรื่องความโปร่งใสและมาตรฐานบริการ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์จริง ตลอดจนการต่อยอดกิจกรรมสื่อสารแบรนด์จากการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของคลาสคลินิกในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งมี หมอลำลูกทุ่งคนดัง แอน อรดี, ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ และ เดนิส เจลีลชา คัปปุน นักแสดงลูกครึ่งไทย-อเมริกัน สังกัดช่อง 3 เป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของแบรนด์และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าในวงกว้าง
นางสาวกุลจิรา สนใจ กรรมการ บริษัท คลาส เวชกรรม คลินิก จำกัด กล่าวว่า “ปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของคลาสคลินิก ทั้งในมิติของการขยายตลาด การยกระดับบริการ และการลงทุนด้านการตลาดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของเรา คือการทำให้คนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงความงามและนวัตกรรมที่ดีได้ในราคาที่เหมาะสม เราทุ่มเทกับการคัดสรรเทคโนโลยีและดูแลรายละเอียดในทุกสาขาด้วยตัวเอง เพื่อให้คลาสคลินิกเป็นคลินิกของคนมีคลาสตามสโลแกนที่ตั้งไว้”
