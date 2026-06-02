“Two Popetorn” ปล่อยซิงเกิลแรกสังกัด “Kicks Records” ถ่ายทอดบาดแผลความรักที่ไม่เคยหายไปกับ “เล็กๆลึกๆ (Left of us)”

หลังจากสร้างเซอร์ไพรส์กลางคอนเสิร์ตใหญ่ของ “fellow fellow” (เฟลโล่ว เฟลโล่ว) ด้วยการประกาศเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดค่าย “Kicks Records” (คิกส์ เรคคอร์ดส) เมื่อปีที่ผ่านมา “Two Popetorn” (ตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจ) ก็เดินหน้าปล่อยคอนเทนต์ในฐานะศิลปินน้องใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ถึงเวลาแล้วสำหรับการกลับมาของเจ้าของเสียงร้องในความทรงจำของใครหลายคน กับผลงานแรกภายใต้บ้านหลังใหม่หลังห่างหายจากการปล่อยเพลงไปพักใหญ่ กับซิงเกิลใหม่ “เล็กๆลึกๆ (Left of us)”
“เล็กๆลึกๆ (Left of us)” ได้ “โต Mirr” มาเขียนเนื้อร้องและทำนองให้ เสริมด้วย “เมฆ Machina” ร่วมเรียบเรียงดนตรี ขณะที่ “แทน Lipta” รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ ถ่ายทอดตัวตนและมิติทางดนตรีของ “Two Popetorn” ออกมาในรูปแบบใหม่ที่แฟนเพลงไม่เคยได้เห็นมาก่อน
สำหรับเพลง “เล็กๆลึกๆ (Left of us)” เล่าเรื่องการได้กลับมาพบกับคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีผลต่อหัวใจ แม้จะไม่ได้อยากหวนกลับไป แต่เพียงได้พบหรือสบตา ความทรงจำบางอย่างก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง ร่องรอยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในมุมเล็ก ๆ ของหัวใจ แม้รู้ดีว่าสิ่งที่จบไปนั้นดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ "เล็กๆ ลึกๆ" ต่อไป ด้วยโทนเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ “Two Popetorn” ผสานกับเนื้อหาที่พูดถึงความทรงจำที่ยังฝังลึกอยู่ในใจ ทำให้ “เล็กๆลึกๆ (Left of us)” กลายเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของคนที่ยังไม่อาจลืมใครบางคนได้ แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ดังเช่นในท่อนบริดจ์ที่ว่า “กาลเวลาที่ใครเคยบอกไว้ ว่ามันช่วยเยียวยาหัวใจได้ทุกอย่าง แต่ความทรงจำที่เธอได้ฝากไว้ฝังลึกลงไปข้างในทุกที” ก่อนจะปิดท้ายด้วยการยอมรับความจริงและเลือกเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในความทรงจำ เช่นเดียวกับท่อนที่ว่า “จบแบบนี้ดีอยู่แล้ว ฉันเข้าใจ”
ส่วนมิวสิควิดีโอ ได้ “นีญ่า BNK48” (สุวิภาส์ ลายถมยา) มาร่วมแสดงให้ สามารถรับชมได้แล้วทางยูทูบ Kicks Records และติดตามฟังเพลง “เล็กๆลึกๆ (Left of us)” ได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิง
MV www.youtube.com/watch?v=nfSijlfo6Rs
