ทัวร์ลงยับ! พนง.ดูแลผู้สูงอายุ โพสต์คลิปกระดกเหล้า-เต้นยั่วข้างเตียงผู้ป่วย ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดฟัน

พนักงานดูแลผู้ป่วยตามบ้าน คึกจัด! โพสต์คลิปกระดกเหล้าโชว์ แถมเต้นยั่วๆ อยู่ข้างเตียงผู้สูงอายุ เพจ “หมอแล็บฯ“ รับไม่ได้ออกมาโพสต์ตั้งคำถามว่าอบรมมาแนวไหน? ด้านชาวเน็ตจี้ศูนย์ดูแลฯ ตรวจสอบจรรยาบรรณด่วน
วันนี้ (2 มิ.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ได้ออกมาโพสต์คลิปแฉพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานดูแลผู้สูงอายุรายหนึ่งที่โพสต์คลิปลงในโลกโซเชียล เผยให้เห็นว่าพนักงานกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยสูงอายุ และยังมีการโพสต์คลิปเต้นยั่วๆ ในขณะที่สวมชุดยูนิฟอร์มพนักงานอีกด้วย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ไปส่องมาแล้ว เป็นพนักงานดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ชอบโพสต์คลิปกินเหล้าโชว์ข้างเตียงผู้สูงอายุ หรือเต้นยั่วๆ
ซึ่งเดี๋ยวนี้พนักงานวุฒิไม่ตรงก็ทำงานประเภทนี้ได้ ขึ้นอยู่กับระดับอาการของผู้ป่วย ถ้าเป็นงานเฝ้าไข้ทั่วไป งานพยุงตัว หรือเป็นเพื่อนพูดคุย คนทั่วไปหรือคนที่จบไม่ตรงสายก็สามารถทำได้ แต่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ
ยังไงฝากถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จะส่งคนไปตามบ้าน ช่วยเข้มงวดด้วยนะค้าบ จั๊กอบรมมาแนวใด๋น้อ อันนี้กะคักโพด!“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงเรียกร้องให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นสังกัดตรวจสอบและดำเนินคดีกับพนักงานรายนี้