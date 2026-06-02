เปิดใจคลิปแรก! "ทองใหม่" โต้กลับปมข่าวฉาว ปัดแบล็กเมล์-ลวงลูกดวง แจงชัดขายเครื่องรางหาเงินรักษาแม่

"ทองใหม่" ออกมาชี้แจง 4 ประเด็นรวด! กราบขอโทษ "ป๋อง กพล" และทีมงาน The Shock ยืนยันเรื่องความสัมพันธ์เคลียร์จบไปแล้ว ปัดเด็ดขาด! ไม่เคยแบล็กเมล์ภาพลับ และไม่เคยล่อลวงลูกดวงเชิงชู้สาว 100% พร้อมเปิดเผยความจริงอีกมุมสุดสะเทือนใจ สาเหตุที่ต้องเปิดบูชาเครื่องราง เป็นเพราะวิกฤตครอบครัว ต้องหาเงินรักษาคุณแม่ที่ป่วยหนักเบาหวานขั้นรุนแรง วอนสังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินและพร้อมให้สื่อสัมภาษณ์เพื่อความเป็นธรรม!
จากกรณีดราม่าร้อนระอุในวงการเล่าเรื่องผี หลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนว่าถูกนักเล่าเรื่องผีคนดังคบซ้อนและขู่ปล่อยภาพลับ จนต้นสังกัด "The Shock Radio" ต้องร่อนแถลงการณ์สั่งพักงาน
ล่าสุด วันนี้ (2 มิ.ย.) "ทองใหม่" นักเล่าเรื่องผีชื่อดัง ได้ปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอเพื่อชี้แจงและตอบโต้กระแสข่าวดังกล่าว โดยเจ้าตัวได้เริ่มต้นจากการกราบขอโทษ "พี่ป๋อง กพล ทองพลับ", ทีมงาน The Shock Radio, สถาบันพรหมญาณพยากรณ์ รวมถึงแฟนคลับ ที่ทำให้มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ พร้อมเปิดใจชี้แจงใน 4 ประเด็นหลัก
ทองใหม่ยอมรับว่าเคยมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นข่าวจริง แต่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าว ได้มีการเคลียร์ใจและโพสต์แถลงจบไปแล้วรอบหนึ่ง โดยเจ้าตัวปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงในประเด็นการข่มขู่ คุกคาม หรือแบล็กเมล์ด้วยภาพลับตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนสาเหตุที่ไม่ขอลงรายละเอียดเบื้องลึก เป็นเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรจบไปแล้ว และเกรงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนรอบข้าง โดยเฉพาะคุณแม่ของตนที่กำลังป่วยหนัก
สำหรับประเด็นที่มีการแฉว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกดวงนั้น เจ้าตัว ปฏิเสธเด็ดขาด ว่าไม่เคยใช้ความเป็นหมอดูไปล่อลวง หรือหาผลประโยชน์ใดๆ โดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาคิวงานแน่นมาก และ ไม่เคยรับดูดวงแบบพบตัวจริง (Face to Face) หรือแม้แต่วิดีโอคอล จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับลูกดวง นอกจากนี้ยังยืนยันว่าไม่เคยชักชวนให้ทำพิธีกรรมเพื่อหลอกลวงเงิน เพราะเน้นการแก้ปัญหาที่พฤติกรรมเป็นหลัก
ส่วนประเด็นการเปิดจำหน่ายเครื่องราง (เฉลวเพชร 7 ตา) ที่ถูกวิจารณ์ว่าขัดกับภาพลักษณ์ผู้รักษาศีลนั้น ทองใหม่เปิดเผยความจริงสุดรันทดว่า เกิดจากความจำเป็นฉุกเฉินของครอบครัว เนื่องจาก คุณแม่กำลังป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานขั้นรุนแรง มีระดับน้ำตาลสวิงจนเสี่ยงต่อภาวะช็อกและเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากในการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด จึงต้องหาช่องทางสร้างรายได้เพื่อวิกฤตครั้งนี้ โดยตั้งใจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปร่วมทำบุญด้วย
ในช่วงท้ายของคลิป ทองใหม่ได้กล่าววิงวอนต่อแฟนคลับและผู้ที่ติดตามผลงานว่า แม้จากข่าวที่เกิดขึ้นจะทำให้หลายคนเสื่อมศรัทธาในตัวเขาไปแล้ว แต่ ขออย่าให้เสื่อมศรัทธาในหลักธรรม ศาสนา และคำสอนของครูบาอาจารย์
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้ทิ้งท้ายว่า ยินดีให้สื่อมวลชนสำนักต่างๆ ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการนำเสนอข่าวที่รับฟังความจากทั้งสองฝ่ายและเป็นธรรมต่อตัวเขามากที่สุด
ชมคลิป