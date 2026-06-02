ฉาววงการผี! "พี่ป๋อง เดอะช็อค" สั่งเด้ง "ทองใหม่" พักงานเซ่นปมแบล็กเมล์ภาพลับ-พฤติกรรมฉาว

ผู้เสียหายร้องสื่อถูกนักเล่าเรื่องผีคนดังคบซ้อน-ขู่ปล่อยภาพลับ แฉพฤติกรรมเบื้องหลังขัดภาพลักษณ์ธรรมะธรรมโม ล่าสุดต้นสังกัด "The Shock Radio" ร่อนแถลงการณ์สั่งพักงานทุกกิจกรรมจนกว่าความจริงจะปรากฏ
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก The Shock Radio รายการวิทยุเรื่องลี้ลับชื่อดัง ได้ออกแถลงการณ์ด่วนเพื่อชี้แจงถึงกรณีข้อพิพาทของนักเล่าเรื่องผีในสังกัด โดยประกาศจาก "พี่ป๋อง" กพล ทองพลับ และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด ระบุว่า จากกระแสข่าวของ "นักเล่าเรื่องผีคนดัง" ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่าย ทางบริษัทฯ จึงมีมติสั่งให้ "ทองใหม่" พักการปฏิบัติงานและงดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในนามของเดอะช็อคทั้งหมดโดยทันที จนกว่าความจริงทุกอย่างจะปรากฏชัดเจน
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยอ้างว่าถูกนักเล่าเรื่องผีรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการแบล็กเมล์ภาพลับที่ถูกแอบถ่ายไว้ หลังจากที่ฝ่ายหญิงจับได้ว่ามีพฤติกรรมคบซ้อน
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโปงพฤติกรรมเบื้องหลังที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์หน้าสื่ออย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะประเด็นการอ้างตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและรักษาศีล แต่กลับมีการจำหน่ายเครื่องรางของขลัง รวมถึงมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสมกับลูกดวงที่เข้ามาดูดวงด้วย จนเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจ และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมทางศีลธรรม
ทั้งนี้ ต้นสังกัดได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของรายการแล้ว ขณะที่บทสรุปของเรื่องราวและข้อเท็จจริงในคดีนี้ ยังคงเป็นที่จับตาของสังคมต่อไป