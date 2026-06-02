"น้าแจ่ม AZC" เผยผลชันสูตรอดีตลูกน้องสูดยาฆ่าหญ้าจากจีนดับ ส่งผล "หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน"

น้าแจ่ม AZC เดือดจัดหลังผลชันสูตรเบื้องต้นอดีตลูกน้องคนสนิทชี้ "หัวใจล้มเหลว" ตรงตามหมอคาด สูดดมสารพิษยาฆ่าหญ้าจีนจนดับคาขบวนรถ ฟาดกลับตำรวจมักง่าย ปัดตกเป็นกินยาตายเอง ทั้งที่หลักฐานยังคาห่อ
จากกรณี “น้าแจ่ม AZC” อินฟลูฯ สายแต่งรถชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยหลังหลังอดีตลูกน้องคนสนิท เสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะสูดดมกลิ่นยาฆ่าหญ้าจากประเทศจีนที่ระเหยในรถยนต์ พร้อมตั้งคำถามเดือดถึงหน่วยงานรัฐ-แพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์
ปล่อยสินค้าอันตราย-ไม่มี มอก.มาขาย ได้อย่างไร?
ล่าสุด วันนี้ 2 มิ.ย. เฟซบุ๊ก "Paris Sittisarn" ของนายภฤศ สิทธิสาร หรือ น้าแจ่ม AZC อินฟลูเอนเซอร์สายแต่งรถชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์รายงานความคืบหน้าถึงผลชันสูตรการเสียชีวิตของอดีตลูกน้องคนสนิท โดยระบุว่า “ผลชันสูตรเบื้องต้น ออกมาแล้วว่า หัวใจล้มเหลว ทางเรา น้องผู้ตาย พยายามเอายาขวดยา ที่อยู่ที่จัดส่งให้ตำรวจตามเรื่อง แต่ตำรวจกลับบอกว่ากินเข้าไปเองเปล่า?
คือออออ ขวดไม่ได้เปิด ห่อยังไม่ฉีกแม่งคงใช้พลังจิตกินไปมั้ง พึ่งพาไรไม่ได้เลย แค่ขอให้เก็บหลักฐานไว้หน่อยยังไม่สนใจเลย
ผลตรวจ อย่างละเอียด รออีก 3 วันครับ แต่อาการ คือ เหมือนกับที่คุณหมอบอกไว้เลยว่าดมเข้าไปเยอะๆ มันจะหยุดการทำงานของหัวใจได้เลยโดยที่เรา ไม่รู้ตัว
ฝากสื่อต่างๆ บอกข่าวหน่อบนะครับ สินค้าแบบนี้ ปล่อยให้ขายกันแบบไม่ควบคุม ไม่มีฉลากอะไรเลย กันได้อย่างไร ภัยนี้ใกล้ตัวมากๆ นะครับ“