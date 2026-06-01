ทบ.ย้ำความพร้อม เสริมฐานที่มั่น–พัฒนาเส้นทางช่องสะงำ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ แม้ภาพรวมดูเรียบร้อยแต่ไม่ประมาท

ทบ.ย้ำความพร้อมด้านความมั่นคง เสริมฐานที่มั่น–พัฒนาเส้นทาง บริเวณช่องสะงำ พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ภาพรวมจะดูเรียบร้อย แต่ไม่ประมาท
วันนี้ (1 มิถุนายน 2569) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ขณะที่หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสะงำ โฆษกกองทัพบกระบุว่า ช่วงมีสถานการณ์ เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าว เนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการทางทหาร ที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทย ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไป
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้น ในทางการข่าวสามารถเป็นไปได้ทุกกรณี แม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน
แต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆ ความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้น จะอยู่ในการเฝ้าติดตาม และเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอด ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อย และเพื่อความไม่ประมาท ทุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา รวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่น และพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวน และส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนตามนโยบาย ผบ.ทบ.
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่น่ากังวล
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ภารกิจการรักษาความมั่นคง และการดูแลพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากที่สุด