﻿ทบ.โต้ โจมตีกาสิโนช่องสะงำบางเบา โยงนักการเมืองใหญ่ ยันระดมยิงด้วยปืนใหญ่-รถถัง-อากาศยาน ตึกยังอยู่แต่ข้างในพังยับ

ทบ.สวนข้อครหาโจมตีกาสิโน “ช่องสะงำ” บางเบา ช่วงสู้รบกัมพูชา เหตุเชื่อมโยงนักการเมืองใหญ่ เผยระดมยิงช่วงท้าย ปืนใหญ่กว่า 50 นัด รถถัง-อากาศยานถล่มซ้ำ ชี้ภายนอกอาคารดูไม่สะเทือน เหตุโครงสร้างตึกแข็งแรง แต่ข้างในพังยับ ย้ำปฏิบัติการยึดตามแผนยุทธวิธี
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2569 รายงานข่าวจากกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตต่อปฏิบัติการปราบปรามฐานแก๊งสแกมเมอร์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์บริเวณด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถูกมองว่ามีความเข้มข้นน้อยกว่าพื้นที่ชายแดนจุดอื่น ๆ โดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักยุทธวิธีทางทหารและการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย มิได้ละเลยหรือปล่อยผ่านพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในห้วงเวลาที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความตึงเครียด กองกำลังในพื้นที่จำเป็นต้องประเมินระดับภัยคุกคามและผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อจัดสรรอำนาจกำลังรบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการเข้าตีเพื่อทำลายเป้าหมายหลักที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยให้ได้ก่อน เมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ในจุดวิกฤตได้แล้ว จึงขยายผลสู่เป้าหมายลำดับถัดไปตามแผนยุทธการ เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นให้สิ้นซาก
แหล่งข่าวกองทัพบก ย้ำอีกว่า สำหรับพื้นที่ช่องสะงำ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการนั้น ยืนยันว่า แม้จะเป็นพื้นที่ที่เข้าดำเนินการในช่วงท้ายของไทม์ไลน์ ก่อนการหยุดยิงแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน โดยกองกำลังที่รับผิดชอบภารกิจการทำลายที่ช่องสะงำ ได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้รถถังและปืนใหญ่กว่า 50 นัด รวมทั้งอากาศยาน เพื่อทำลายฐานปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม
ทั้งนี้ ยืนยันว่าการปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้อาวุธทุกชนิด อย่างเข้มข้น ตามแผนที่กำหนด ไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เพียงแต่ความเสียหายภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาจไม่สามารถประเมินได้จากการสังเกตภายนอก เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตของอีกฝ่ายและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยตรง
แหล่งข่าวกองทัพบก ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า อาคารเป้าหมายหลายแห่ง โดยเฉพาะอาคารกาสิโนและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแรง แม้ภายนอกยังคงสภาพอยู่ แต่ภายในได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิดและการโจมตีทางอากาศ โดยเฉพาะอาคารสูงหลายชั้นในพื้นที่ช่องสะงำที่ถูกโจมตีจากด้านบนควบคู่กับการยิงสนับสนุนจากภาคพื้นดิน
“พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม และภายหลังการโจมตีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวโจมตีต่อฝ่ายเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ก่อนที่จะมีการหยุดยิงตามข้อตกลงในเวลาต่อมา พร้อมย้ำว่าทุกปฏิบัติการเป็นไปตามแผนยุทธวิธีที่วางไว้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพทางทหารและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ” แหล่งข่าวระบุ