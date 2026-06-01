ช่องบกส่อเดือด! ไทยส่งทหารวางลวดหนามเพิ่ม เขมรยื่นประท้วง จี้ถอนกำลังกลับ ไทยย้ำเสริมความมั่นคงพื้นที่อธิปไตยของเรา

กัมพูชายื่นประท้วง อ้างไทยส่งกำลัง 40-50 นาย วางแนวลวดหนามเนิน 747 ใกล้ช่องบก ความยาว 150 เมตร ฝ่ายเขมรห้ามปรามแล้วยังไม่หยุด จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายไทยสั่งทหารถอนกำลังกลับ และอบรมให้รัหษาความสงบ อย่าทำแบบนี้อีก ด้านฝ่ายไทยแจ้งกลับ ทำเพื่อสร้างความมั่นคง ปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ควบคุมฝ่ายเรา
วันที่ 1 มิ.ย. 2569 มีรายงานสถานการณ์ จากกองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) ว่าในพื้นที่ชายแดน ฝ่ายกัมพูชา โดย พล.ต.ณรงค์ นิท หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) ฝ่ายกัมพูชา ภูมิภาคทหารที่ 4 ได้ส่งหนังสือถึง พ.อ.อาร์ม ยศสุนทร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 และสมาชิกคณะทำงานสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) ฝ่ายไทย กองทัพภาคที่ 2 แจ้งว่า เมื่อเวลา 07.05 น. ฝ่ายไทยได้จัดกำลังประมาณ 40-50 นาย เข้าดำเนินการวางแนวลวดหนามความยาวราว 150 เมตร บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่เนิน 747 ใกล้ช่องบก ก่อนที่ฝ่ายกัมพูชาได้เข้ามาห้ามปรามการกระทำดังกล่าวและตรึงกำลังในพื้นที่ของตนเองไว้ แต่ทหารไทยยังคงดำเนินการวางลวดหนามต่อไป
หนังสือของฝ่ายกัมพูชา ระบุอีกว่า กองกำลังฝ่ายกัมพูชาได้ใช้ความอดกลั้นและปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 รวมทั้งผลการหารือร่วมกันที่ผ่านมาของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้ ร้องขอความร่วมมือจาก พ.อ. อาร์ม ยศสุนทร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 และสมาชิกคณะทำงานสำนักงานเลขานุการ RBC ฝ่ายไทย กองทัพภาคที่ 2 ในการประสานงานเพื่อให้ทหารไทยดังกล่าวถอนกำลังกลับไปยังที่ตั้งเดิม และช่วยอบรมกำลังพลฝ่ายไทยให้รักษาความสงบ รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำในลักษณะดังกล่าวอย่างเด็ดขาดในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยได้ชี้แจงกลับไปว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองและเสริมความมั่นคงในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทย โดยยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามภารกิจรักษาความปลอดภัยในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของไทย