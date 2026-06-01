สยบข่าวลือเปิดด่านรับนักเรียนกัมพูชา รองผู้ว่าฯ สระแก้วนำทีมตรวจชายแดน แจ้งความเอาผิดคนปล่อยเฟกนิวส์

รองผู้ว่าฯ สระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบด่านบ้านคลองลึก อรัญประเทศ หลังโลกออนไลน์ปั่นข่าวเปิดด่านให้นักเรียนกัมพูชาเข้าเรียนในไทย พบประตูทุกจุดยังปิดและล็อกตามมาตรการเข้มงวด ยืนยันเป็นข่าวเท็จ พร้อมมอบนิติกรแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 มิ.ย. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา หน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเรียนในฝั่งไทย
จากการตรวจสอบพบว่าประตูด่านพรมแดนทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่ยังคงถูกล็อกด้วยกุญแจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรรับผิดชอบดูแลกุญแจอย่างเคร่งครัด ไม่พบการเปิดใช้งานหรือการเดินทางผ่านเข้า-ออกบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด
นายเชาวเนตรกล่าวว่า ข่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดด่านรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาศึกษาในประเทศไทยนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง และอาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ชายแดน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ ควรเร่งตรวจสอบต้นตอของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด เพื่อป้องกันการสร้างความแตกตื่นและความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม
ล่าสุดจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว เพื่อดำเนินคดีต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้